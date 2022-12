Tini Stoessel es una joven artista argentina que ha logrado destacar en el mundo de la música y el entretenimiento. Aunque comenzó su carrera en la televisión, rápidamente se convirtió en una cantante y actriz exitosa. Actualmente, cuenta con varios álbumes de música y ha participado en películas y series de televisión. Además, es muy activa en redes sociales y cuenta con una gran cantidad de seguidores y fans. En el último tiempo, la exVioletta en el ojo público debido a su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, actual campeón mundial, la cual ha sido muy seguida por sus fans y ha generado mucha expectativa.

Tini y Rodrigo han sido una de las parejas más sorprendentes de este año 2022. Desde que se conocieron, el flechazo entre la cantante pop y el futbolista fue casi inmediato, a pesar del escándalo generado por la separación de De Paul de su expareja. La artista y el deportista lograron mejorar su imagen pública gracias al apoyo de sus seguidores.

Sin embargo, según Verónica Asad, conocida como Pitty La Numeróloga, los números no están del todo a favor de esta relación.

En un conocido programa de espectáculos, Pitty comentó: “Él no la está cuidando mucho a ella, no veo que es una relación duradera, es una pasión de jóvenes que está disfrutando". Además, recomendó evitar la exposición pública, algo que los jóvenes no han mantenido en los últimos días.

Pero lo más sorprendente, al menos para los fans, es que según Pitty llegará un nuevo amor a la vida de Stoessel, que se trataría de alguien vinculado a la música. De hecho, la numeróloga expresó: “"Yo a ella la veo con una persona en el exterior, que hasta puede ser su próximo mánager y que hasta puede ser del extranjero. Puede ser en un futuro”. También reveló que Rodrigo De Paul podría regresar con Camila Homs.

Mientras tanto, la pareja actualmente se encuentra de viaje en Madrid, España, donde celebrarán la llegada del 2023 y allí lucen más enamorados que nunca. ¿Vos estás de acuerdo con esta relación?