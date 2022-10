Piden la detención del exmarido de Julieta Prandi por violación

Tras meses de lucha judicial y cambio de abogados, Julieta Prandi podría conseguir que existe un pedido de detención para su exmarido, Claudio Contardi, por graves delitos.

En "Nosotros a la Mañana" (El Trece) Carlos Monti contó: "Ahora Julieta fue mucho más a fondo y está haciendo un reclamo penal. La causa está radicada en un juzgado de Escobar, fue pasando de un juzgado a otro. Julieta dijo que no se sentía escuchada ni protegida por los distintos jueces o juezas que tomaron sus causas y por eso recurrió al estudio de Fernando Burlando, él lo explica muy bien".

El periodista junto a su compañero, Ariel Wolman, se comunicó con el famoso abogado, quien asumió la causa de la conductora hace poco y fue él quien ofreció detalles sobre los delitos por los que pedirán la detención de Contardi. "Es un tema muy delicado, estamos hablando de uno de los delitos más graves, que es la violación matrimonial", expresó Conti.

En una nota de voz que Burlando les hizo llegar a los periodista, explica: "Es un gran avance y es una gran respuesta a Juli. Los delitos son abusos sexuales agravados y cometidos de manera reiteradas, el máximo de pena que tiene son 15 años. Por una cuestión de fondo, podríamos estar hablando de una sanción de 50 años". De igual manera, Fernando aseguró: "Según el relato de Juli, la reiteración de prolongó de manera sistemática y crónica por mucho tiempo, la cantidad de hechos son prácticamente y indefinidos, fueron muchos".

Por otro lado, el letrado contó que el pedido de detención a Claudio Contardi podría darse cuando presenten "una prueba testimonial que es fuerte y contundente". "Una vez que se produzca esa prueba, estamos seguros de que vamos a pedir la detención de Contardi. Nosotros la hemos evaluado a Juli y sabés que de las charlas, surge tan claramente que ha sido una persona que ha sido víctima de abusos y de violencia de género... Es lo que denunció Julieta y es lo que seguramente vamos a probar", afirmó Burlando.

En enero, Julieta Prandi habló sin filtros de las nuevas denuncias que se estarían gestando en contra de Claudio Contardi, a quien según la información compartida por Guido Záffora, varias personas estarían dispuestas a acusarlo ante la Justicia por estafas.

"Me acaba de llegar información hoy a la mañana. Están llegando cataratas de papeles y gente que fue estafada por tu exmarido, que se van a presentar en la Justicia", expresó Záffora, a lo cual Julieta Prandi, que estaba en vivo vía Zoom desde su casa por tener COVID, sumó: "Estuvieron llegándome a mí, a mi abogada, muchos mensajes de gente damnificada y que fue estafada durante mi matrimonio y anterior a él. Hay mucha gente que se quiere sumar a la causa".

Prandi admitió estar cansada de esta penosa situación y expuso cuál es su deseo más grande con respecto a su lucha contra el padre de sus hijos: "Lo que yo quiero es lo que todo el mundo quiere con un delincuente, que vaya preso". Asimismo, la modelo ofreció detalles de los testimonios que ha recibido por parte de quienes aseguran haber sido estafados por Contardi: " Es una persona que sistemáticamente estafa a personas y les roba sus ahorros, a mí me robó 22 años de trabajo, la mayoría de los que aparecen a cada uno les sacó entre 30 y 35 mil dólares, para una sociedad que después no se llevaba a cabo. Hay muchas que están aportando pruebas".

La actriz también explicó por qué considera que su ex se atrevió a hacer esas polémicas declaraciones en su contra: "No es casual que yo hace tres años que estoy denunciando y él bajo el ala del juez Hernán García Lázaro ni se mosqueó, esta vez, después de que expuse su inoperancia y su desidia, el juez se corre y ahora oh casualidad él da manotazos de ahogado y sale en una nota a dar lástima".

Para finalizar sobre su pedido a la Justicia, Julieta Prandi enunció: "Esto que me pasó a mí y que le pasó a muchas personas que están apareciendo, solamente habla de un psicópata y de un estafador, que tiene que pagar y que tiene que ir preso. No es para mí esto, es alguien que hace mal a la sociedad, es un delincuente. que lastimó a personas en el pasado, en el presente y seguramente (lo hará) en el futuro".