PH: Callejero Fino no sabía del ataque a Cristina y fue criticado en Twitter

PH Podemos Hablar, uno de los programas éxitos en Telefé cumple su sexta temporada al aire y tiene como invitados este sábado 10 de septiembre a Mauricio Dayub, Betiana Blum, Sol Pérez, Callejero Fino y Matias Alé.

Durante la segunda parte del programa, cuando tordos ya estaban comiendo se habló de uno de los temas más polémicos de la semana: el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El intentó de magnicidio sigue siendo uno de los temas de agenda nacional y la Justicis se encarga de investigar a Sabag Montiel. En un momento charlando sobre el suceso Andy le pregunta al artista Callejero Fino del hecho y él respondió que no sabía lo que había ocurrido.

“No me enteré", expresó el joven y llamó la atención de toda la mesa que lo miró. Luego el conductor le dijo: “Vivis en la estratosfera”, dejando entrever que siendo un hecho tan grave sorprende que no sepa lo qué pasó.



Para aclarar la situación el joven comentó que “no veía televisión” y eso es una de las cosas que más influyó a la hora de enterarse.

PH, “Podemos Hablar", lidera cómodamente su franja horaria y se transforma de esta manera en el programa más visto del día sábado, pero según trascendió, el ciclo 2022 podría cambiar de horario ya que el próximo sábado 17 de septiembre la diva Mirtha Legrand volverá a la televisión junto a Juana Viale y será la gran competencia.

El retorno de la diva de “los almuerzos” se producirá un mes después de firmar con el gerente de El Trece Adrián Suar y será “la continuidad del programa más longevo de la televisión argentina con 54 años en el aire".