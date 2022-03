Patricia Sosa dijo que habló con Gerardo Rozin: "¿Por qué paisaje estás?"

Patricia Sosa se convirtió en una figura curiosa en los medios desde que empezó a revelar historias personales de encuentros con seres de otros planos de la existencia. Este fin de semana, la artista volvió a sorprender con una breve anécdota que involucra a Gerardo Rozin, el periodista que falleció el viernes pasado y puso de luto al mundo del espectáculo.

Durante una aparición en vivo en el programa televisivo Implacables que emite El Trece, la cantante fue consultada acerca de su vínculo con el conductor. Ahí reveló que había tenido un encuentro entre dimensiones con Rozin mientras se estaba duchando.

"Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales", contó Sosa.

Y continuó: "Yo le decía ‘los de acá estamos tristes, pero me contaron que ahí es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Mandame alguna señal". Más adelante aclaró que no se trató de una conversación propiamente dicha, ya que fue ella quien le habló al sentir su presencia, pero el no contestó. "Yo le hablé, no es que conversé, yo le hablé", rescató.

Durante la entrevista, aparte de la anécdota, Patricia Sosa habló del aprecio que tiene por Gerardo Rozin y lo que le produjo su partida: "Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar. Aparte no te pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo", concluyó.