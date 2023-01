Pamela Anderson acusó a Tim Allen de mostrarle sus "partes íntimas"

Pamela Anderson junto a Tim Allen

Aunque falta una semana para el lanzamiento de su libro de memorias, Love, Pamela, y el documental de Netflix sobre su vida, Pamela Anderson ya se encuentra en el ojo de las polémicas por los escritos en su libro.

Es que se filtraron algunas partes de los escritos para hacerle promoción. En uno de esos pasajes, Pamela cuenta una inquietante situación que vivió a sus 23 años mientras trabajaba con el actor Tim Allen para la serie televisiva Home improvement.

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, escribió Pamela.

Tim Allen, quien en ese entonces tenía 37 años, habría hecho referencia a la tapa de revista en la que había participado la actriz para la revista Playboy, la cual catapultó a Pamela Anderson como un icono alrededor de todo el mundo.

Por su parte, el actor que interpretó a la voz de Buzz Lightyear en inglés y protagonizó las películas de Santa Cláusula, salió rápidamente a defenderse de los dichos de la actriz en su libro. “No, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”, aseguró en una entrevista para la revista Variety.

En Love, Pamela, la actriz relató distintos momentos de su vida y cómo fue pasar de ser una joven de un pequeño pueblo en una isla de Vancouver a convertirse en una de las estrellas internacionales más importantes de los últimos tiempos.

En la autobiografía también habla por primera vez sobre los sucesos ocurridos que se mostraron en la serie de Star+, Pam and Tommy, que relata comoo ella y su esposo de aquel entonces, Tommy Lee, fueron víctimas de un video sexual filtrado.

Además, el mismo 31 de enero se estrenará en Netflix Pamela, una historia de amor, la serie documental narrada en primera persona por Anderson. “Con su propia palabra y a través de videos y diarios personales Pamela Anderson cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y su escándalo sexual”, aseguran los adelantos de la producción.