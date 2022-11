Pablo Tamagnini aceptó que engañó a su esposa: “Uno puede ser físicamente infiel, pero mentalmente fiel"

En su sexta temporada, este sábado 12 de noviembre PH Podemos Hablar tuvo como invitados a: Marcelo Moura, Ginette Reynal, Pablo Ruiz, Pablo Tamagnini de La K'onga y Mora Jabornisky y se desató un análisis sobre la fidelidad que llamó la atención de todos.

Todo comenzó cuando Andy pidió que pasen al punto de encuentro "aquellas personas que hayan tenido un amor prohibido", el cantante dio un paso al frente, pero no quiso dar muchos detalles al respecto. Lo único que dijo es que “le había sido infiel a su esposa, con la que está hace 18 años”.

“No puedo hablar tanto, pero si tuve amores prohibidos. Mucha gente no lo aprobaba", comenzó contando y agregó: "Yo era comprometido, estoy comprometido actualmente, pero en ese momento era más chico y era difícil la situación".

Después de esa secuencia, Ginette Reynal aprovechó el cara a cara para indagar más y hacerle las preguntas que faltaban acerca de esta situación:

"¿La fidelidad es integral, es física o es emocional?", lanzó la actriz y él respondió: "La fidelidad es emocional", disparó Pablo. "¿Qué quiere decir eso?" le consultó el conductor.

Y en ese momento, el artista lanzó: “Uno puede ser físicamente infiel, pero mentalmente fiel", explicó el artista. Yo creo que soy un poco así, pero no me banco que mi mujer lo sea".

"Me dolería muchísimo que mi mujer me sea infiel. No tendría la madurez que ha tenido ella conmigo", sentenció polémico.