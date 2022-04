Pablo Kemper: "Las Ligas vienen creciendo de a poco y sin apuros"

Las Ligas Menores regresan a Mendoza este viernes 22 de abril y Ciudadano News no quiso perder la oportunidad de hablar con uno de sus integrantes.

En esta oportunidad, Pablo Kemper (guitarrista y vocalista) habló con nuestro medio para la sección "Indie Rock" de La Platea.

"Somos una banda que viene creciendo, mejorando y cambiando el sonido en vivo pero de a poco. Todo esto empezó hace once años como un proyecto poco serio pero que rápidamente se transformó y marcó la diferencia gracias a viajes que hicimos. También sacamos discos en vinilo y ahora en el último tiempo estamos tocando mucho en vivo, disfrutando de eso". Según el artista, este es el principal motivo por el cual "hace mucho que no vienen a Mendoza", situación que refleja unas Las Ligas Menores en su momento de mayor actividad.

Nominaciones, viajes y discos

"Estamos tocando unas 50 veces por año y entre medio tratamos de sacar discos pero siempre sin apuros", dijo Kemper que también es estudiante de Geología. Recientemente, Las Ligas Menores tuvieron una nominación en los Grammy Latinos por el sencillo "Hice todo mal" que en cierta forma les dio visibilidad en el público internacional y les abrió las puertas en Europa y Latinoamérica.

- ¿Se consideran una banda indie?, ¿Cómo se llevan con las etiquetas?

- El indie en sí es una falta total de etiquetas. Hoy en día se usa para todas las bandas nuevas sin importar tanto el estilo. Las Ligas no tenemos una carátula, básicamente hacemos lo que nos gusta tomando en cuenta la opinión de los todos los integrantes y también de aquellos que nos ven desde afuera a la hora de producir, mezclar y masterizar.

Foto: Marcela Parra

Dato: Las ligas siempre se manejaron con sellos independientes produciendo y mezclando sus canciones con referentes del estilo como Tom Quintans (Bestia Bebé), Lucas Rossetto y masterizando con José María D´Agostino.

- ¿Qué nos podés adelantar del show del viernes en Foxy Live?

- Hemos ido tan pocas veces a Mendoza que vamos a hacer nuestro show completo, con los hits de siempre, los temas nuevos (Hice todo mal, La Nieve) y algunas cosas muy nuevas que todavía no están grabadas pero que las metemos para ver la reacción de la gente.

Dato: Las Ligas no tienen problemas es hacer covers. Si bien no forman parte del espíritu de base de la banda, cada tanto "toman prestado" el material de otros (Juana Molina, Viejas Locas, entre otres) para sumar en los shows en vivo y también en algunos compilados. "No nos molesta y está bueno la verdad. A veces surgen de propuestas que finalmente aceptamos porque nos gusta como queda el resultado final" comentó Kemper.

- ¿Cómo viene el 2022 para Las Ligas?

- Por ahora vamos a seguir tocando. Sino es afuera será acá en Argentina. En el corto plazo nos vamos a España (mayo 2022) y esperamos sacar un disco nuevo pero todavía no tenemos una fecha de lanzamiento.

- ¿Se sienten cómodos con el formato EP antes que los discos tradicionales?

- Nos llevamos bien con los simples y EP pero ahora también estamos sacando videos para poder llegar a todo el público que nos gustaría que llegue el material. Nos gusta también sacar canciones editadas para el formato vinilo como el que sacamos en siete pulgadas para España.

El Show

Las Ligas Menores se presentarán en la provincia este viernes, a partir de las 21, en el Foxy Live (San Martín 2289 de Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $1500 y se pueden comprar a través de Entrada Web a un precio promocional de $1500. La gira por cuyo continúa el sábado 22 en San Luis y el domingo 24 en San Juan.

Actualmente integrada por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Nina Carrara (teclados), Micaela Garcia (batería) y Angie Cases Bocci (bajo), la agrupación vuelve a Mendoza después de dos años.

La última presentación de la banda de indie-rock en nuestra provincia fue en el Luján Suena que se celebró en febrero del 2020.

Produce: Feliz Agencia