Otra oportunidad: Gianinna Maradona perdonó las infidelidades de Daniel Osvaldo

El pasado 22 de enero, Gianinna Maradona decidió recurrir a las redes sociales para ponerle fin a las especulaciones y confirmar su separación de Daniel Osvaldo.

Desde el 2021 que la hija del Diez y el cantante protagonizaban rumores de crisis luego de que cada uno haya pasado las fiestas por separado. Es por eso que, después de dejar pasar varios días, Gianinna, a través de una extensa carta, dejó en claro que el noviazgo con Osvaldo había terminado.

“Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no es”, adelantó la hermana de Dalma en una historia que compartió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en blanco y negro de ellos dándose un beso mientras se abrazan. “Para mí, siempre vas a ser este abrazo y los que no están en una foto. Y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender. Como lo dijimos mil veces ‘Salu’ por eso’”, fueron las primeras palabras.

Ahora, al parecer, los días pasaron, las aguas se calmaron, y la hija de Diego Maradona le perdonó las infidelidades y le dio una segunda oportunidad al ex jugador.

En las últimas horas, Ángel de Brito subió una foto que confirma que Gianinna y Osvaldo están nuevamente juntos.