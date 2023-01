Otra nieta para el Cabezón Ruggeri ¿Cómo se llama?

Cande Ruggeri, hija del ex futbolista de la Selección Argentina Oscar Ruggeri, dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. La pequeña nació en el hospital Austral a las 20 horas de la noche, pesando unos 2.700 kilos. Vita es la primera hija de Cande y su pareja Nicolás Maccari, con quien ha estado en relación durante cuatro años.

“Papá me llama permanentemente para saber cómo estoy, está un poco intenso pero lo entiendo porque estamos todos ansiosos... Tuve un embarazo tranquilo pero estas últimas semanas se me hicieron difíciles ya que la panza pesa bastante y molesta con el calor, no me puedo dar vuelta en la cama... me cuesta un montón levantarme pero la llegada de nuestra primera hija va a ser un momento único, es una bendición.

El por qué del nombre Vita a su hija:

“Me gustó el significado de ‘vida’ y como no lo habíamos escuchado tanto, nos decidimos por ese. Todo está dado para que sea parto natural, Vita ya está encajada y con peso normal para que así sea. Nico quiere presenciarlo y cortar el cordón umbilical.

Tenemos la suerte de que nuestro obstetra Víctor Héctor Varela es pro de los partos naturales y me asesoró de la mejor manera para hacer un trabajo en casa con una partera lo más largo que pueda aguantar”, agregaba a la vez que se imagina como madre relajada y cero estructurada.

Candela y Nicolás se conocieron por medio de Josefina Sarkany, hija de Ricky Sarkany y Graciela Papini, en un Sarkany Friends. “Yo venía con el corazón roto pero Jose me mostró una foto suya y me encantó. Me invitó a comer y pegamos muy buena onda.

Es súper especial para mí porque llegó cuando no creía en nadie: me hizo dar cuenta que el amor es elegirte todos los días. Es ser libre a pesar de estar en pareja.

Maccari, nieto del recordado actor Enzo Nino Viena, es un empresario relacionado al mundo deportivo con su empresa “Libro de Pases”. “Empezamos a buscarlo a comienzos de año, después de una charla donde ambos nos dijimos que queríamos ser padres... Hace tres años convivimos y nos llevamos genial, nos re entendemos.