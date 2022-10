Oriana Sabatini reveló que estudia para preparar los cuerpos para los velorios

Oriana Sabatini se encuentra radicada en Italia junto a su pareja a Paulo Dybala. De regreso en Argentina, donde se encuentra para promocionar sus nuevos temas musicales, la joven sorprendió al contar que estudia tanatopraxia.

En una entrevista televisiva, la hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatino dejó sorprendidos a todos al revelar que está haciendo un curso extremadamente complejo, ya que no tiene nada que ver con lo artístico, explicó que está aprendiendo una disciplina para la preparación de cadáveres.

En una charla en Zulu TV, con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, y Nati Jota, la cantante empezó a contar que mientras pasa sus días en Roma, Italia, donde recientemente se instaló junto a su novio Paulo, está estudiando: “Estoy haciendo un curso muy interesante, de tanatopraxia. Es la gente que prepara los cuerpos para los velorios”, aseguró, generando un silencio por la sorpresa.

“Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida. Toda la vida me apasionó la muerte”, contando que siempre le gustó.

Sin embargo, aclaró que todavía está en la parte teórica y que no llegó a las prácticas, donde tendría que intervenir cadáveres:“Todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar. El curso es online porque no puedo estar en España, que es donde se hace. Pero cuando termine toda la teoría debo hacer la práctica”, sostuvo.

"Es abrir los cuerpos, sacarles los órganos, formo. Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo", manifestó la joven artista.

Y amplió: "Me re apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar".

Aunque está muy emocionada con su afición, confesó que no sabe cómo reaccionará cuando esté en frente de un cadáver: “No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo. Tengo la sensación de que, probablemente, me baje la presión. No sé si por verlo muerto, pero abrirlo y eso, debe ser impresionante. Pero no importa, yo lo voy a dar todo”, completó la cantante.