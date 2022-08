No las veas: series que fueron canceladas a mitad de camino

Cada año se estrenan cientos de series en las distintas plataformas de 'streaming', pero también nos despedimos de otras ya sea porque el título en cuestión afronta su temporada final o porque, por una u otra razón no encajaba en los planes de la cadena responsable de su emisión y ha acabado cancelado dejando un rastro de fanáticos que no encuentran explicación para esas decisiones siempre "dolorosas".

En esta nota incluiremos todas esas series no que afrontan su recta final, sino que han sido canceladas de manera abrupta. Incluso en algunas ocasiones de forma inesperada o con polémica, como tantos ejemplos hemos tenido en los últimos años. Y es que, mientras algunas de ellas no pasan de la primera temporada y su cancelación pasa sin pena ni gloria, otras, al margen de su duración, dejan huérfanos a muchos fans que incluso a veces se organizan para tratar de resucitarla.

Por lo general estas series son canceladas por el bajo nivel de audiencia que la plataforma de 'streaming' de turno tuviera en previsión para ella, aunque en ocasiones también se producen cancelaciones relacionadas con otros asuntos más específicos como conflicto con los protagonistas, creadores, falta de presupuesto o alguna "pandemia" que sufra la población mundial.

A continuación, reunimos algunas de las series que han sido canceladas en el último tiempo y nos dejaron con gusto a poco.

Esta mierda me supera

Una de las series más prometedoras de Netflix y que tuvo el cliffhanger más notorio de todos fue Esta mierda me supera. La comedia negra coming of age [de camino a la adultez] fue creada por Jonathan Entwistle y Christy Hall, quienes se basaron en la novela gráfica de Charles Forsman, I Am Not Okay with This para su atractiva historia. La ficción tenía en el centro a Sydney Novak (Sophia Lillis), una adolescente de 17 años que, en pleno duelo por la muerte de su padre, descubre su habilidad telequinética. A partir de ese importante descubrimiento, su vida comienza a complicarse y, al mismo tiempo, a cambiar de color. Con solo siete episodios dirigidos por Entwistle, Esta mierda me supera lograba una conexión del espectador con Sydney, especialmente cuando el componente queer ingresaba a la narrativa.

El punto más álgido de la serie lo hallamos en el séptimo y último capítulo, “Deepest, Darkest Secret”, en el que Sydney se enfrenta a la aparición de un hombre misterioso que le asegura que el mundo debía tenerles miedo a ambos ¿Los motivos? Nunca los conoceremos. Netflix canceló la serie en agosto de 2020 por motivo de la pandemia, como sucedió con GLOW. Al enterarse de la noticia, Entwistle le pidió a la plataforma de streaming si podía “editar nuevamente las últimas dos secuencias para darles un final a los fanáticos”, pero la plataforma no se lo permitió.

Cowboy Bebop

La crítica ni el público habían reaccionado de forma muy positiva ante 'Cowboy Bebop', sumando además solamente 21 millones de horas reproducidas durante su primer fin de semana. Una cifra a todas luces insuficiente. En la siguiente semana sumó 36 millones más, quedando confirmado entonces que su futuro no era nada promisorio.

Además hay que tener en cuenta que 'Cowboy Bebop' no era precisamente barata, algo que seguramente ha precipitado la decisión de Netflix de una forma que recuerda a lo sucedido con 'Jupiter's Legacy' este mismo año. En ambos casos se dejaba claramente abierta la puerta para una segunda temporada que ya nunca veremos.

Protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda, 'Cowboy Bebop' contaba la historia de unos cazarrecompensas que buscan dejar atrás sus respectivos pasados mientras intentan dar caza a criminales de diversa índole.

Mindhunter

Los fanáticos de la serie Mindhunter recibieron una mala noticia por parte de Netflix a principios del 2020, pues la plataforma decidió cancelarla pese a ser considerada una de las mejores producciones de su catálogo.

Esta serie de David Fincher logró calar entre los espectadores por mostrarse un contenido de calidad en cuanto a su producción y en la manera en que se aprovechaba el magnetismo de los casos que detallaban. Por lo que tener un fin abrupto causó muchas molestias, pues se sintió que no se cerró la trama.

Sobre su cancelación, varias teorías salieron a flote. Desde que a Netflix le salía muy costosa rodar Mindhunter, hasta que simplemente se trataba de otra serie más que fue cancelada porque la plataforma está más acostumbrada a producciones más cortas. No obstante, en una entrevista hacia David Fincher por la edición en papel de Dirigido Por, reveló el motivo real de la cancelación de la serie.

En la entrevista, el director señaló que: "sentí que era muy malo como showrunner porque no tenía preparada una tercera temporada. Sabía que me iba a llevar entre tres y seis meses escribir esos guiones, por lo que la espera iba a ser más larga que entre la primera y segunda temporada. Tenía claro que podían llegar a pasar dos años hasta que el material estuviera listo para ser filmado".

Cuando comentó lo que sucedía a Netflix, estos quisieron saber si Fincher tenía algún otro proyecto menos ambicioso en mente. Fue entonces cuando les habló de Mank, y comenzaron a trabajar en la producción de la película.

Así pues, queda claro cuál fue la situación real de Mindhunter, una serie que gustaba tanto a los espectadores por lo que David Fincher no quería disminuir la calidad ni grabar sin un plan establecido.

Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy se estrenó en Netflix el 7 de mayo de 2021 tras la adquisición del Millarworld por parte de la rgan "N" roja en 2017. La serie fue una adaptación de uno de los cómics más populares del aclamado guionista Mark Millar. La historia sigue a un grupo de individuos, liderados por Utopian (Josh Duhamel), que adquieren superpoderes en la década de 1900. Cuando surge la próxima generación de superhéroes en la actualidad, chocan contra los estrictos valores y las altas expectativas de sus padres superhéroes.

Las expectativas para el legado de Jupiter’s Legacy eran inicialmente altas, los fans estaban emocionados por ver el primero de lo que se espera que sea una serie de proyectos vinculados al Millarworld. Sin embargo, con tan solo una temporada, Netflix canceló la serie.

Archivo 81

La estupenda serie de terror creada por Rebecca Sonnenshine a partir del podcast homónimo se queda sin final, ya que la primera tanda de episodios acababa con uno de esos cliffhangers que dejaban claro que la idea de sus responsables era seguir adelante con ella pero Netflix decidió dar de baja la producción.

La noticia puede sorprender si tenemos en 'Archivo 81' llegó a ser la segunda serie más vista de Netflix durante su semana semana en la plataforma, pero su debut no tuvo la fuerza esperada y luego no tardó demasiado en desaparecer del Top 10. De poco sirvió que recibiese muchas críticas positivas.

Protagonizada por Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Evan Jonigkeit, Julia Chan, Ariana Neal, Matt McGorry y Martin Donovan, lo cierto es que no daba la sensación de que 'Archivo 81' fuese especialmente cara. Desde Netflix se ha señalaron en más de una ocasión que toman la decisión de renovar o cancelar sus series en función de cómo funcionan en espectadores en comparación a su costo.