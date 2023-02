Nati Jota dejó 'Nadie dice nada' envuelta en polémica

Este lunes por la mañana, los seguidores de Nadie dice nada, el ciclo que Nicolás Occhiato conduce por Luzu TV, se sorprendieron con una inesperada noticia: Nati Jota, una de las integrantes del equipo, abandona el programa. Ante el asombro de sus propios compañeros, la influencer explicó los motivos.

“No es un chiste. Vamos a contextualizar la situación porque esto no se lo espera nadie. Nosotros tampoco. Pasó ahora, en este último tiempo. Yo también estoy nervioso, eh, pero porque no sé cómo manejarlo... Pero es una realidad”, dijo el conductor del ciclo dándole la palabra a su compañera.

Entonces, Nati Jota tomó la palabra y le anunció a la audiencia las razones por las que decidió dejar el matutino que hace unas semanas le dio un Martín Fierro Digital. “Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, confesó mientras se ponía la mano en el pecho para sentir sus palpitaciones.

Finalmente, después de tanta intriga, la panelista rompió el silencio: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, en Luzu. Ya lo saben todos los que están acá. Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí".

"Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé donde”, aclaró ante las posibles especulaciones sobre su destino laboral.

“Se me plantó esta idea y empecé a sentir que no estaba dando mi cien quizás, y no me parecía justo para el proyecto por todo lo que me dio, lo que significa y tampoco para mí misma”, agregó antes de revelar lo que significó esta plataforma de streaming para su carrera.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir".

"Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, le confesó cara a cara a sus compañeros que no podían disimular su asombro.

Según el periodista Ángel de Brito la salida de Nati Jota no es debido a cuestiones personales sino a temas netamentes ecónomicos ya que el sueldo promedio de las conductoras de Luzu Tv rondaría los 70 mil pesos mensuales.

¿Quién reemplazará a Nati Jota en Luzu TV?

Con la salida de la conocida conductora, que se llevó un Martín Fierro Digital por su labor en "NDN", otra pregunta surgió entre el público de la productora: ¿Quién estará ocupando su lugar? Luzu TV todavía debe realizar un anuncio oficial, pero ya hay varios nombres en el aire.

En las últimas horas, el nombre que más prominencia toma es el de Momi Giardina. La comediante ya forma parte del medio (conduce "Fresco y Batata" junto a Santi Talledo) y ya se sumó a la mesa de "NDN" en varias ocasiones como reemplazo temporal.