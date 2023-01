Murió Lisa Loring, la primera Merlina Addams de la historia

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina en la primera versión de la popular serie de televisión La Familia Addams, falleció a los 64 años, informó este lunes The Hollywood Reporter.

El fallecimiento de la actriz se produjo en la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones en su salud luego de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg a la revista especializada.

Loring fue mundialmente conodica por ser la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó al mismo personaje en la película para la televisión realizada de 1977 titulada “Halloween with the New Addams Family” y tuvo un papel en la telenovela “As the World Turns”, según el medio.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) de la mano”, dijo su hija tras el fallecimiento.

La actriz Loring, asumió el papel de Merlina, en la popular en la comedia de La Familia Addams, que emitió la ABC en 1964. Si bien interpretó al personaje durante solo dos años, fue un ícono que marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que volvió a convertirse en un éxito gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.

Su vida

Lisa Ann DeCinces el 16 de febrero de 1958, en las Islas Marshall, los padres de Loring se divorciaron cuando ella era muy joven y ella se fue a vivir a Los Ángeles con su madre. Recibió el nombre artístico de Lisa Loring y comenzó a modelar a los 3 años. Su primera aparición en televisión fue en 1964 en un episodio del drama médico de NBC Dr. Kildare.

Después se ganó en un casting el papel que la haría famosa en Los Locos Addams, de la cadena ABC. Era la adaptación televisiva con actores producida por la Metro Goldwyn Mayer de las caricaturas de The New Yorker, de Charles Addams. Loring comenzó a trabajar en la serie de comedia a los 5 años y medio, revelando en entrevistas posteriores que “aprendió a memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas de diálogo.

En 1973, cuando tenía solamente 15 años, se casó con su novio de la infancia, Farrell Foumberg

Los locos Addams tuvo solamente dos temporadas, con un total de 64 episodios.