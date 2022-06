Murió a los 18 años Tyler Sanders, actor de Fear The Walking Dead

El actor Tyler Sanders fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles a los 18 años. Aún no se conocen las causas de la muerte, y trascendió que no había signos de violencia en el lugar

Conocido por su papel de Sam Underwood en la serie Fear The Walking Dead, otros éxitos como The Rookie y su participación en programas como 9-1-1: Lone Star, donde compartió alegres instantáneas junto a Rob Lowe, la tragedia de su muerte a tan corta edad, confirmada por su representante Pedro Tapia a Deadline, dejó a Hollywood conmocionado.

Nominado a un premio Emmy por la serie de Amazon Prime Video, Just Add Magic: Mystery City, la joven promesa de la interpretación, comenzó su carrera a los 10 años. Formado en la academia JLW, sus dos últimos trabajos, el cortometraje Shock y la película The Price We Pay, están actualmente en fase de postproducción, pendientes de ser estrenados.

Comunicado de su representante

Su representante fue el encargado de confirmar la muerte del joven. Si bien no dio detalles precisos de su deceso, le solicitó a la prensa respeto para la familia del artista: “La muerte de Tyler está siendo investigada, era un actor de mucho talento y con un futuro brillante por delante, viene de una familia maravillosa y pedimos que se respete su privacidad en este duro momento”.

La policía abrió una investigación para aclarar los tristes hechos que interrumpieron la vida del joven a tan corta edad.

La repentina muerte de la joven promesa de Hollywood conmocionó a todos sus seguidores, e hicieron llegar sus condolencias a la familia a través de multitud de mensajes de apoyo en su perfil público, todos resaltando su gran carisma, energía y vitalidad.

Amante del deporte, se dejaba ver a menudo practicando en sus ratos libres rafting, básquet e incluso salto en paracaídas, casi siempre en familia.