Murieron dos reconocidas figuras del rock británico

El rock mundial, y puntualmente el británico, está de luto por el fallecimiento de dos importantes figuras del género. Se trata de Terry Hall, el cantante principal de The Specials y ex miembro de Fun Boy Three and the Colourfield; y de Marin Duffy, tecladista de Primal Scream y The Charlatans.

"Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país", expresaron los miembros de The Specials, recordando al cantante que tenía 63 años.

"Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida... la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor", añadieron.

Terry Hall

Por otra parte, Duffy tenía 55 años y hasta el momento no se conoce la causa de su muerte. El encargado de dar a conocer la noticia fue su compañero en The Charlatans, Tim Burgess, quien en Twitter escribió: "Una nueva trágica pérdida de un alma preciosa. Martin Duffy intervino para salvar a The Charlatans cuando perdimos a Rob: tocaba con nosotros en Knebworth y era un verdadero amigo. Estuvo de gira conmigo en mi banda solista también, fue un placer pasar tiempo con él. Viaja seguro Duffy".

Además, Liam Gallagher, excantante de Oasis, escribió en sus redes sociales: "RIP Duffy Primal Scream, sabes a lo que me refiero".