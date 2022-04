¡Paren todo! More Rial está embarazada de nuevo

En la noche de este jueves 14 de abril, en LAM las angelitas dieron a conocer una noticia de último momento. Al parecer, More Rial está nuevamente embarazada de su novio Maxi y la hija del ex Intrusos, estaría esperando cumplir los tres meses para anunciarlo públicamente.

Luego de informar la noticia, la mediática llamó en vivo al programa y contó cómo se enteró: "Me empecé a sentir mal y a tener vómitos, por lo que me hice el test y me dio positivo".

La joven expresó que su padre quedó "shockeado con la noticia, porque además yo no se lo dije". En este sentido, contó la graciosa experiencia que vivió, su hijo pequeño fue quien metió la pata en una mesa familiar y le dijo "tatita, mi mama tiene un bebé en la panza".

Durante el programa le consultaron sobre su relación con la Niña Loly y respondió que "hacía mucho que no hablaba con ella" y que "no tenía ganas de hablar del pasado de su padre, porque no quería que levanten luego información de los otros programas".

Finalmente, en la entrevista confesó que "le gustaría que el bebé nazca en Buenos Aires" y que afortunadamente "la relación con el padre de su primer hijo, es excelente".

El noviazgo con su nuevo novio, tiene tan solo "unos meses", pero la rubia está contenta por la llegada del bebé, viviendo su vida en Córodoba.