Montaner vuelve a sus raíces argentinas con un clásico de Gardel

Ricardo Montaner lanzó su simple "El día que me quieras" como un adelanto de su próximo disco "Tango", un regreso a sus raíces argentinas tras una vida en Venezuela y Miami.

"'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", dijo Montaner, nacido en Valentín Alsina, en el sur del conurbano bonaerense.

El videoclip de la canción fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tucci en el legendario "Café De Los Angelitos", lugar que desde fines del 1800 forma parte de la historia del tango.

Así, el cantante de "Cachita" pega una vuelta hacia el sur del continente y, como puerta de entrada, eligió la emblemática canción de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

En sus redes sociales Montaner dejó un sentido mensaje para su amigo Gerardo Rozin, que falleció el 11 de marzo pasado: "Quiero dedicar este video a mi amigo gerardo rozin, que partió al cielo hace unos días, a él dedicarle esta canción porque él fue el gestor, él me insistió en los últimos meses para que hiciera este proyecto. Gerardo yo sé que desde le cielo se ve mejor y con más color todo, me huebiese encantado compartirlo contigo pero sé que estás mejor en un lugar donde no hay dolor", cerró el cantante.