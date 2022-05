Modo ahorro: ¿cuándo llega el plan de Netflix con publicidad?

Una era estaría por terminar. Seguro ya han escuchado que Netflix ha tenido problemas para mantener el crecimiento de sus suscriptores y evitar su pérdida. Un nuevo reporte asegura que el plan con publicidad, y a menor costo, que supuestamente van a implementar estaría llegando como una opción antes de concluir el 2022.

De acuerdo con el New York Times, ejecutivos de Netflix ya han anunciado a sus empleados que a finales de año estarán lanzando un plan de suscripción que contará con publicidad y estará disponible a un menor costo para el consumidor. Esto sería antes de lo que hubieran previsto, pero es una de varias medidas que están considerando para frenar la pérdida de usuarios.

Pese a que han anunciado varios filmes y series originales para 2022, todo indica que Netflix no podrá valerse sólo de su programación exclusiva para atraer suscriptores. El regreso de Stranger Things, Bridgerton y The Umbrella Academy no es la única carta que la plataforma espera jugar tras la escandalosa noticia de que había perdido 200 mil usuarios durante el primer cuarto del año.

La fuente de este reporte es un trabajador anónimo que compartió detalles con el prestigioso diario. Igualmente, se indica que comenzarán a buscar activamente a quienes comparten sus contraseñas. Todo esto luego de que se desplomara el precio de las acciones de la compañía tras el desastroso y más reciente reporte. Se esperaba que la opción con publicidad comenzará a ser examinada en dos años, pero se ha acelerado su implementación con urgencia.

Además de esto, se sabe que la plataforma inició un programa de prueba de ciertos mercados para ver qué tan viable es para el público un plan que cobra un monto extra por persona con la que comparten su contraseña. Este podría ser otro método para mantener suscripciones al mismo tiempo que aumentar sus ganancias. Habrá que ver qué resulta de este experimento y si acaba por volverse una opción general en los siguientes meses.

El verdadero reto para Netflix es dar con contenido que enganche al público frente a la creciente competencia de streaming. Como saben, Disney Plus se queda con todos los títulos de ese conglomerado, Marvel, Star Wars y Pixar, mientras que HBO Max hace lo mismo con DC, HBO, Cartoon Network y WB Television. Por si eso fuera poco, Universal, el otro gran estudio hollywoodense, firmó contrato especial con Prime Video para concederle los filmes sus grandes sagas tras su estreno en cines al mismo tiempo que esa plataforma acaba de concluir su compra del legendario MGM y su amplio catálogo. Paramount igualmente abrió el año pasado su propio sitio de streaming y tiene licencias con muchos otros servicios.

¿Podrá Netflix mantenerse a la cabeza del mercado? De momento sigue siendo el de mayor número de usuarios y desde hace años parecía preparado para comprar derechos de libros, juegos y franquicias a explotar en exclusivo. Sólo el tiempo dirá si estas medidas sirven para retener a su audiencia. La respuesta está a sólo unos meses de revelarse.