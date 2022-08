Mirtha Targaryen: se develó el misterio de la madre de los dragones

La gran diva de la televisión regresa con La noche de Mirtha a El Trece en septiembre, pero antes de eso, este jueves 18, será una Targaryen, la dinastía familiar de Game of Thrones. Porque ella es la estrella del spot promocional de La Casa del Dragón (House of the Dragon), la precuela de la serie, que se verá desde el domingo 21 por HBO Max.

A sus 95 años, y tras la reclusión obligada por la pandemia, Mirtha Legrand tiene semanas súper activas, va a estrenos y galas, y el miércoles 10 estuvo casi en cadena nacional cuando salió de su casa para firmar el contrato con El Trece, que marca su vuelta a la TV de sus mezazas. Pero ella, que maneja los hilos de la comunicación como nadie, se cuidó muy bien de no filtrar una noticia que era realmente una bomba.

En un video difundido por HBO Max, Mirtha revela un secreto que mantuvo durante mucho tiempo. La presentadora comenta que muchas celebridades han tenido series y películas basadas en sus vidas y que ahora es su tiempo.

“Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia” dice Mirtha. “Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ven como un clan, hasta nos comparan con una monarquía. ¡Me hacen reír!. En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer quienes fueron mis compañeros, ¡cómo los extraño!” revela la presentadora antes de anunciar un nuevo avance de House of the Dragon. El broche de oro de "Chiqui" llega cuando pronuncia su icónica frase, pero con un detalle especial: "Recuerden como siempre digo: ‘como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. Y si te ven bien…te quieren robar el trono'”.

El spot promocional de La casa del Dragón protagonizado por Mirtha Legrand, creado por HBO Max con producción de Storylab, puede verse desde hoy en todas sus redes.

La precuela de Game of Thrones estrenará el primero de los diez episodios el domingo 21 en HBO Max y HBO.

Además, a partir del 23 de agosto estará disponible en su plataforma Los recomendados de Mirtha Legrand, un carrousel con la selección de las series y películas elegidas por Mirtha.

Mirtha ya se había sentado en el trono de hierro

Mirtha ya había participado en una producción de una revista de cable en la previa del estrenos de la quinta temporada de Game of thrones en el año 2015 y había posado como "la reina de la televisión argentina".