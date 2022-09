Mirtha Legrand regresó a la tv luego de dos años: “Estoy muy nerviosa”

Mirtha Legrand volvió finalmente a la televisión argentina, después de casi dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus. De esta manera, la diva de los almuerzos regresó a la pantalla chica junto a invitados de diferentes ámbitos: Moria Casán y su pareja, Fernando “el Pato” Galmarini, Baby Etchecopar y José Luis “el Puma” Rodríguez.

En una noche única y excepcional, se vivieron momentos muy emocionantes. En la parte del programa pasaron un video de lo que fueron estos dos años sin ella al aire y lo que fue la conducción de su nieta Juana quien se quedó a cargo del ciclo 2019 y 2020.

Asimismo, confesó que el coronavirus no le hizo bien y que fue por eso que decidió volver a trabajar después de tanto tiempo: “Él médico me dijo ‘Señora trabaje’ y yo estoy acá”, indicó.

Luego continuó: “Estoy tan feliz de estar acá. Me emociona mucho. Tanto me decían ‘Mirtha volvé’ y acá estoy. La chiqui volvió”. En ese momento pidió ayuda al sentarse y una de sus ayudantes tuvo que sostenerla y ella explicó: “Estoy un poco nerviosa y me tiemblan las piernas, por eso le dije a Mónica que me acompañara”.

También agradeció a cada persona, las flores que le mandaron por su vuelta y exporeso: “Yo quiero agradecer a la gente tanto cariño. Yo he ido mucho a los teatros y la gente me saludaba y yo estoy hace mucho años con esto, pero a la gente es como qué hay mucho cariño y mucha pasión. Terminar mi carrera en este momento sería fantástico, pero es verdad que yo les di mi vida. A esta altura estoy acá con todo el entusiasmo”.

Cabe destacar que en este tramo final de 2022, Mirtha se hará cargo de la cena de los sábado en “La noche de Mirtha” que desde las 21.30, y por El Trece. Es por eso que la conductora tendrá la difícil tarea de competir con PH: podemos hablar de Telefé que siempre marca el mayor porcentaje de raiting.

Por su parte, su nieta, Juana Viale, quedará al frente de los mediodías de domingo de “Almorzando con Juana” desde las 13.45.