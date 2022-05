En una reciente entrevista con la revista Sábado Show, del diario El País, de Uruguay; Viviana Canosa deslizó la posibilidad de ser candidata a algún cargo político en las elecciones en Argentina, que se realizarán en 2023.

Aunque no reconoció a qué partido político se podría aliar, la propuesta llegaría de la mano de Javier Milei. "Me están estudiando para las elecciones del año que viene", dijo la conductora, y afirmó: "No descarto ser candidata".

Por otra parte, la polémica periodista disparó contra el presidente: "Alberto Fernández es un mentiroso, un pelotudo y un hijo de puta".

Además, Viviana Canosa desmintió a Luis Ventura, quien deslizó que ella tendría una relación con Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo. "A Lacalle Pou lo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom, no lo conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay. La última vez que fui, estuve en Rocha haciendo un retiro espiritual", expresó.