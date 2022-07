Mick Jagger cambió la letra de “Miss You” en pleno show y se lo dedicó a todas las argentinas

Desde hace varios años que la relación entre los Rolling Stones, liderado por Mick Jagger, y el público argentino es único. Y ahora, la emblemática banda está viviendo su gira Sixty, que celebra sus 60 años de puro rock, y donde hubo varios guiños a los fanáticos argentinos a través de posteos en redes sociales.

Pero anoche, durante su segundo show en Hyde Park, en Londes, Mick Jagger fue un paso más cuando cambió la letra de unas de sus canciones más queridas para hacer referencia al público argentino femenino. Todo ocurrió después de que Keith Richards interpretara sus dos canciones clásicas en el setlist, “You Got the Silver” y “Happy”.

Ahí fue cuando Mick Jagger volvió al escenario con la guitarra eléctrica colgada del hombro y empezó el riff de “Miss You”. Y al darse cuenta de la presencia de varias fanáticas argentinas con banderas en las primeras filas, decidió alterar la letra de la canción. “We’re gonna come around at 12, with some argentinian girls, that’s just dyin’ to meet you” (Vamos a venir a las 12, con algunas chicas argentinas, que se mueren por conocerte), cantó.

Vale aclarar que este show se dio en el aniversario de la muerte de Brian Jones, ocurrido el 3 de julio de 1969, y no incluyó ninguna mención a uno de los miembros fundadores del grupo. Abrieron con “Get Off of My Cloud” por primera vez en el tour, mientras que “Angie” y “You Got Me Rocking” hicieron su debut en vivo en la gira Sixty.

Este tour, que comenzó en Madrid, generó mucho revuelo ya que es el primero tras la muerte del su legendario baterista, Charlie Watts, el año pasado. En este caso, los Rolling Stones están en plan de tocar todos los temas más hiteros de la banda.