Mica Vázquez fulminó a Gago: “Me fue infiel con media Europa”

Hace algunos días, la porlemica estalló luego de que Mica Vázquez, confesará en su programa, Antes de que nadie, que su ex pareja; Fernando Gago -por equivocación- le mandó un mail a Gisela Dulko y fue allí en donde la actriz se dio cuenta que el jugador la engañaba.

En medio del escándalo, la morocha estuvo invitada al programa de PH Podemos Hablar este sábado 20 de agosto y confesó varios detalles de lo que fue su vínculo: “Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años”.

Asimismo continuó que fue difícil haber estado con un futbolista: “Terminamos bárbaro… No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…” y destacó que su familia siempre la aconsejó, pero luego la última decisión la tomaba ella misma.

“Mis viejos me decían que no, y yo después hacía lo que quería. Desde los 12 años viajando con Cris Morena con giras, imaginate”, indicó.

Finalmente lanzó picante que el jugador “tenía dobles relaciones”, y que ella lo perdonó varias veces porque verdaderamente estaba “muy enamorada. En ese momento, el conducto le preguntó: “¿Y por que te separarse?”, y ella sin filtro aseguró: “¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!”.

¿Qué dijo Mica Vázquez?

"Yo me separé porque, esto es

terrible, la arquitecta que estaba

haciendo nuestra casa en Madrid, después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'' expuso la morocha.

Y lanzó finalmente: ''Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué... Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años".