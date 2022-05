Met Gala 2022: fecha y temática del gran evento de la moda

Luego de una edición 2021 que se trasladó a septiembre a causa de la pandemia de COVID-19, la Met Gala regresa a su calendario original en este 2022. Por eso, este año, el evento volverá a realizarse el primer lunes de mayo, es decir, mañana, 2 de mayo.

El diseñador Tom Ford; el director de Instagram, Adam Mosseri; y la editora jefa de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour serán los anfitriones de lujo que tendrá el encuentro de moda más importante de Estados Unidos. Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda serán los coanfitriones del evento que se llevará a cabo en el Museo Metropolitano de Arte.

"Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez", adelantó Max Hollein, director del museo.

Como todos los años, la gala estará acompañada de una exposición, que este año se titulará In America: An Anthology of Fashion y será un repaso por la indumentaria masculina y femenina a partir del siglo XVIII y hasta la actualidad.

Otra de las tradiciones que se repetirán en esta edición será el dress code, es decir, la temática de la vestimenta de los invitados, que este año será Glamour dorado, que hará referencia a la Era Dorada de la historia yanqui: el período después de la guerra de Secesión y de la Reconstrucción, de la década del 1870 a la del 1891.