El exguardaespaldas de Wanda Nara, Agustín Longueira, volvió a jugar fuerte en el ámbito mediático. Todo ocurrió los últimos días, a raíz de una información que dio el periodista Diego Esteves en A la tarde, donde aseguraba que entre Wanda y Agustín habían tenido algo más que una relación de celebrity-guardaespaldas y que habían pasado 72 horas en la casa de la empresaria en Santa Bárbara, en un barrio cerrado del Gran Buenos Aires, mientras Mauro Icardi se encontraba en París.

En la últimas horas, el protagonista del este "supuesto" affaire salió a desmentir estas versiones. "No lo hice con ella, pero me hubiera gustado porque es una hermosa mujer”, expresó en Socios del espectáculo (eltrece), donde además contó detalles de cómo fueron sus días junto a la empresaria.

Además, el trabajador de seguridad reveló si dejó de trabajar con Wanda por los supuestos celos de Icardi. "¿A vos te echó Mauro Icardi porque creyó que tenías demasiada cercanía a Wanda?", le preguntó Rodrigo Lussich a Longueira, quien sostuvo que el motivo fue que finalizó el contrato.

Así las cosas, Agustín aseguró que entre ellos “quedó todo bien”, aunque tenía pautado un viaje a París para acompañar a la empresaria en una serie de eventos, pero se lo suspendieron. “Hubo un cambio de planificación, me hubiera gustado ir. Me llamó el entorno, yo no pedí explicaciones”, cerró.

Por su parte, la empresaria acudió a sus redes sociales para desmentir la información. “No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, escribió en sus historias de Instagram.