Mauro publicó chats privados con Wanda que luego borró: “Sos re tóxica”

El escándalo Wanda Nara- Mauro Icardi no tiene fin. Luego de que la rubia comunicara públicamente su separación del futbolista, surgieron cientos de especulaciones sobre su vínculo, ya que en el mismo momento que Wanda contaba la difícil situación que estaba pasando, Mauro, por el contrario expresaba en sus historias “sus ganas de tener un hijo” nuevamente.

Este domingo 25 de septiembre, el jugador rompió el silencio por primera vez tras su separación y compartió varias capturas de pantalla de su chat privado con Wanda Nara. Pero, minutos más tarde, no se sabe por qué, los borró y subió una selfie mandando un beso a su ¿expareja?. ¡Es todo un lío!

¿Qué decían los chats?

Mauro se ocupó de mostrar algunas conversaciones que tiene con la empresaria mientras él está en Turquía.

El primero evidencia que Wanda le dejó cinco llamadas perdidas: “¿Estás, te estoy llamando? Me podés responder”, le dice ella a lo que él fastidioso contesta: “¿Qué pasa?”.

Después, subió otra captura donde ella le pregunta: “¿Dónde estás vos, contestá porque cuando me preguntes seré igual, sos mentiroso casado y soltero” y él haciéndose el desinteresado, respondió: “Estoy solo, no tengo porqué darte explicaciones, me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”.

Por último, enseñó otro en el que escribió polémico: “Tóxica nivel 1000 ¿en qué quedamos gordi?”,mientras la etiqueta a su ex.

Además, puso en duda su vinculo, ya que con tantos planteos, en realidad no se sabe cuál es la verdadera situación de la pareja. Es por eso, que a través de una encuesta y preguntó: “¿Estará soltera o no?”, para que los usuarios voten sobre lo que creen con toda esta situación.

Según trascendió, las capturas estuvieron en el Instagram de Icardi durante alrededor de media hora, luego el jugador decidió eliminarlas. A pesar de que no se sabe por qué las borro, tampoco ninguno de los protagonistas salió a aclarar la situación.



Luego decidió sacarse una selfie y le tiró un beso a Wanda etiquetándola con un corazón y publicando una foto en la que se los ve hablando por videollamada. Entonces ¿están o no separados?