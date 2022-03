Mauro Icardi también 'le tiró los dardos' a otras dos argentinas

El 'Wandagate' volvió a tomar vuelo en los últimos días, a raíz de un supuesto hackeo que habría sufrido Wanda Nara en su cuenta de Instagram. En medio de una nueva ronda de agresiones contra Eugenia la 'China' Suárez, trascendió que Mauro Icardi también intentó tener un affaire con otras dos famosas argentinas.

La empresaria trató de hacer pasar que su cuenta había sido hackeada, ya que tras la publicación de un video con su marido, los comentarios posteriores fueron polémicos.

“No pudo lograr su cometido con la China. Bien ahí”, fue el comentario de una seguidora, al cual respondió Wanda desde su cuent oficial: “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”.

Luego de este episodio, Kenny Palacios, estilista y amigo de la rubia, salió a aclarar la situación mientras la mediática intentaba "recuerar la cuenta".

Lo cierto es que no todo trascendió en las redes sociales, pero sí se profundizó el tema en los medios de comunicación.

Según informaron en el programa LAM, que se emite por América, Wanda tuvo una larga charla con Yanina Latorre y le confesó dos ejes del conflicto marital que tuvo con el delantero del PSG.

Por un lado, contaron que Mauro le confesó que había guardado los chats con la China Suárez para, en caso de que algún día saltara públicamente el asunto, poder mostrarle cómo había sido la conversación y que además le escribía mensajes a otras dos famosas.

"Icardi le habría encontrado a Wanda mensajes de alguien importante del fútbol, no voy a decir el nombre. Hablándole y ella le habría contestado. No era nada grave, porque no pasó nada. Esta persona no es jugador de fútbol”, lanzó Latorre.

Luego expuso que "a raíz de esto, Icardi, un pendejo de 27/28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba a las historias, le ponía emojis de fueguitos y caritas. Pero Wanda me dio dos nombres más, que no voy a decir porque se lo juré, pero son dos famosas y hasta más lindas que la China”.

Si bien intentaron mantener el misterio, al final de la emisión el coductor del programa, Ángel de Brito, expuso todo en su cuenta de Twitter.

Aseguró que se trata de Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz. De todas formas, siempre aclararon que estas dos famosas jamás le contestaron al futbolista.

Rocío Guirao Díaz (izquierda) y Jésica Cirio (derecha).