Mauro Icardi le pediría la tenencia de sus hijas a Wanda y estalló la guerra

La ruptura entre Mauro Icardi y Wanda Nara es definitiva y en las últimas horas se conoció que el jugador tomó una drástica decisión. Luego de varias especulaciones en torno a esa relación, la empresaria se instaló en la Argentina nuevamente con sus hijos y a él no le cayó nada bien, por lo que estaría pensando en pedir la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Según se conoció, el joven pasó las fiestas solo, durante el verano la rubia no pisó su casa en Turquía y se encuentra con los preparativos para vivir de nuevo en su país natal. El periodista, Diego Esteves, en A la Tarde, expresó: "Icardi pediría la tenencia de sus hijas, sería una decisión que tomó en las últimas horas con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna".

De esta manera agregó: “Icardi no quiere que sus hijas no se instalen a la Argentina, y mínimamente irá por una tenencia compartida en partes iguales". Por su parte, Luis Ventura indicó que una de los indicios será “el colegio de los chicos” para conocer el destino de la rubia.

Desde hacen varios meses la relación no es la mejor y tampoco hay esperanzas de que la familia sea lo que fue antes. La rubia disfrutó de unas largas vacaciones en Punta del Este junto a su hermana Zaira y junto a sus hijos, mientras él se quedó realizando la pretemporada con su nuevo equipo. En este marco, trascendió que “hubo un episodio en particular que le molestó a Wanda, que fue cuando pasó la tarjeta de crédito en La Barra, Punta del Este, y se la rebotaron", detalló Tartu. Y lanzó: “Icardi le cortó el chorro, y no le gustó nada".

Si bien algunos periodistas indicaron que “no hay ninguna razón para que le saquen la tenencia a Wanda” Luis Ventura aseguró que no hay estipulado “un régimen de visitas” o una “cuota alimentaria” para los chicos, algo que sería indispensable si ambos deciden vivir en países distintos.