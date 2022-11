Martina habló de el comentario homofóbico que tuvo al ingresar a GH

PH Podemos Hablar, uno de los programas éxitos en Telefé cumple su sexta temporada al aire y tuvo como invitados este sábado 5 de octubre a: Néstor Ortigoza, Osvaldo Santoro, Juan Pablo Sorín, Majo Martino y Martina Stewart Usher.

En la primera parte del programa Majo Martino y Martina Stewart, la última eliminada de Grab Hermano, se enfrentaron cara a cara y Martino pudo hacerle una pregunta muy al hueso a la participante:

“Te iba a preguntar lo que se habló este tiempo: el motivo que te hizo entrar, te hizo salir. Pero la respuesta que diste es ¿porque te sentis mal por lo que te dicen o porque de verdad te da asco que dos personas del mismo sexo se amen?”

Y ella respondió: “Yo lo que explique afuera es que Renés que hacer ruido cuando entras. Yo fui por el lado de la bisexualidades y fue todo un personaje a diferencia de dentro de la casa que fui yo mismo. Lo que yo explique de la bisexualidad es que siempre voy al concepto de qué te gusta más y me hace el ruido ‘las dos cosas’”.

“Utilicé ese recurso para entrar. Claramente no pensé en el malestar que iba a causar. Yo no venía del medio y tampoco entendía la repercusión. Solo pensé en el casting del ‘me cargo de risa lo voy a decir’. En la casa habían chicas lesvianas y no tuve ningún problema”.

El programa de Andy Kusnetzoff logró consolidarse en el canal de las pelotas y, por el momento, se mantiene en el horario de las 22. Si bien en un momento se especuló sobre la posibilidad de que desde la producción decidan cambiar el horario, teniendo en cuenta que Mirtha Legrand con sus cenas arranca media hora antes con sus cenas, la idea quedó atrás.

El ciclo marca tendencia y durante el ciclo 2022 tuvo altos y bajos en cuanto a su raiting y a pesar de que la vuelta de la diva a la tv generó grandes especulaciones, el ex CQC sigue liderando en los números.