Martín Fierro de la Radio: Kaczka, Dolina y Mir, los ganadores de la noche

En la noche del sábado 1 de octubre tuvieron lugar los premios Martín Fierro de Radio. El evento tes organizó en el Golden Center de Parque Norte y contó con la conducción de Teté Custarot, Nara Ferragut, acompañadas por Nicolás Artusi, Pía Splaska y Maxi Legnani.

A largo de la transmisión se entregaron las estatuillas a diversos locutores, periodistas y comunicadores. Por su parte, Jorge Lanata ganó “Mejor labor periodística 2019″ para Radio Mitre y fue uno de los más premiados de la noche.

De esta forma, subió al escenario para dirigir unas palabras al público: “Tengo la suerte de ganar muchos premios, pero el Martín Fierro es el único premio realmente popular que tiene la Argentina. Cuando ganas uno, al otro día es una especie de River- Boca, es realmente muy lindo. Lo considero como un premio que vale la pena ganar”.

Por su parte, a la hora de mencionar quiénes eran los ganadores de los Martín Fierro de Oro, nombraron a; Guido Kaczka, Alejandro Dolina y Lalo Mir, quienes se quedaron con la máxima distinción, por las temporadas 2019, 2020 y 2021 respectivamente.

Lalo Mir destacó: "Me tocaba, esta vez me tocaba. Voy a continuar la palabra de Alejandro (Dolina) en lo que significa la radio, como el lugar donde la palabra encuentra sentido y se sigue transmitiendo, y no importa las tecnologías, seguirá ocurriendo. La radio, cuando se apague todo, será la resistencia, pero debemos cuidarla como sociedad. Se nos dio la comunicación para dejar atrás la violencia. Más comunicación y acuerdo, y menos violencia".

Asimismo, Dolina expresó: "La radio en general es el refugio de la palabra y el pensamiento. Sábato decía que los seres humanos generalmente estamos solos en casi todos los momentos de nuestras visas y es difícil comunicarse. Cada tanto se establecen entre esas islas algunos puentes efímeros. Y la radio es un intento de que esos puentes lleguen más lejos, donde ni siquiera soñamos".

Y Kaczka también dijo sus palabras: "Arranqué a trabajar a los 4 años en televisión y era un nene que quería muchas cosas. La verdad me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba. La radio es tan familiar y me representa. Fue un desafío enorme y difícil, y las cosas vienen saliendo bien. Prometo seguir trabajando para seguir creciendo".

Los ganadores:

Mejor programa periodístico matutino diario (2019)

¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS? (Ernesto Tenembaum- Radio con Vos)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020)

LAS TAPAS DE PANCHO (Pancho Muñoz - AM 750)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021)

LA GARCÍA (Cynthia Garcia - AM 750)

Programa periodístico diario: segunda mañana

Mejor programa periodístico matutino diario (2019)

LA SUPER MAÑANA DE CHICHE (Chiche Gelblung – Rivadavia)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020)

LANATA SIN FILTRO (Jorge Lanata - Mitre)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021)

PERROS DE LA CALLE (Andy Kusnetzoff - Urbana)

Mejor programa de interés general diario (2019)

EL CLUB DEL MORO (Santiago Del Moro – La 100)

Mejor programa de interés general (2020)

LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE (Alejandro Dolina – AM 750)

Mejor programa de interés general (2021)

DETRÁS DE LO QUE VEMOS (Claudio Villarruel - AM 990)

Mejor programa de interés general semanal (2019)

QUE NOCHE TETÉ (Tete Coustarot - Radio 10)

Mejor programa de interés general semanal (2020)

MANCINI 910 (Fernando Mancini – La Red)

Mejor programa de interés general semanal (2021)

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Radio con Vos)

Mejor programa periodístico semanal (2019)

EL GATO ESCALDADO (AM 750)

Mejor programa periodístico semanal (2020)

AIRE DE NOTICIAS (Sandra Borghi y Gonzalo Aziz – Mitre)

Mejor programa periodístico semanal (2021)

TODO CON AFECTO (Alejandro Apo – Nacional)

Mejor Labor Periodística (2019)

JORGE LANATA (Lanata sin filtro - Mitre)

Mejor labor periodística (2020)

CYNTHIA GARCÍA (La García – AM750)

Labor de conducción

Mejor labor en conducción (2019)

GUIDO KACZKA (No está todo dicho – La 100)

Mejor labor en conducción (2020)

ALEJANDRO DOLINA (AM 750)

Mejor labor en conducción (2021)

PEPE GIL VIDAL (Café con Pepe - CNN Radio)

Mejor labor periodística deportiva (2019)

SERGIO ALTIERI (La Garcia - AM 750)

Mejor labor periodística deportiva (2020)

GUSTAVO GRABIA (Y ahora quién podrá ayudarnos – Radio Con Vos)

Mejor labor periodística deportiva (2021)

GUSTAVO LÓPEZ (Un buen momento – La Red)

Mejor servicio informativo (2019)

RADIO 10 SERVICIO INFORMATIVO CNN

Mejor servicio informativo (2020)

ROTATIVO DEL AIRE (Rivadavia)

Mejor servicio informativo (2021)

AM 750 PANORAMA NACIONAL (Radio Nacional

Mejor labor en locución (2019)

LUIS ALBORNOZ (La Red)

Mejor labor en locución (2020)

FERNANDA CARBONELL (La 100)

Mejor labor en locución (2021)

LALO MIR (Radio Nacional)

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2019)

ATARDECER DE UN DIA AGITADO (Sergio Lapegue-La 100)

Mejor relator deportivo (2019)

WALTER NELSON (La Red)

Mejor relator deportivo (2020)

LEO GABES (Continental) PABLO LADAGA (Radio 10)

Mejor relator deportivo (2021)

GABRIEL ANELLO (Mitre)

Mejor comentarista deportivo (2019)

DANIEL CACIOLI (Del Plata)

Mejor comentarista deportivo (2020)

GUSTAVO LOMBARDI (Mitre

Mejor comentarista deportivo (2021)

GUSTAVO LÓPEZ (La Red)

Mejor programa musical (2019)

CLÁSICO DE CLÁSICOS (Eduardo de la Puente- Rock & Pop)

Mejor movilero

ALAN LONGY (AM 750)

Mejor programa deportivo

ACÁ HAY BUEN FÚTBOL (Fernando Mancini - La Red)

Mejor programa cultural/educativo

HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA (Felipe Pigna – Nacional)

Mejor labor en musicalización

CRISTIAN RAIMUNDI (FM Blackie)

Martín Fierro de Oro 2019

Guido Kaczka

Martín Fierro de Oro 2020

Alejandro Dolina

Martín Fierro de Oro 2021

Lalo Mir