Marixa Balli dijo que Carmen Barbieri le "arruinó la vida"

Después de la muerte de Rodrigo Bueno, en junio del 2000, Carmen Barbieri acusó a Marixa Balli -quien mantuvo un romance con el cordobés- de querer "colgarse del féretro" del cantante.

Esas declaraciones comenzaron una guerra que, 22 años después, continúa vigente. Ahora, la vedette recordó aquellas declaraciones que le hicieron muy mal y confirmó que la situación es irreconciliable: "Yo no la quiero (a Barbieri). Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así. Nunca la voy a perdonar".

"Ella no se hace cargo. Nadie se hace cargo. Dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo", añadió Marixa Balli, quien analizó: "Yo lo amé y lo protegí (a Rodrigo) estando de novia y sin estar de novia. Soy un buen ser humano y entendía lo que le estaba pasando".

Además, la morocha cuestionó el accionar de la capocómica luego de la muerte del cantante. "¿Yo me colgaba? ¿Y ella? Ni lo conocía, después parecía la madre. ¡Dejate de joder! ¡Cosas absurdas!", lanzó.