Marcelo Tinelli y Guillermina Valadez separados tras 9 años de relación

En la noche de este martes 10 de mayo se conoció públicamente que Guillermina Valdéz y Marcelo Tinelli se separaron luego de 9 años de relación. Según indicó la panelista Yanina Latorre “la pareja venía mal desde hace rato y todo comenzó cuando llegaron de las vacaciones es de Punta del Este”.

Asimismo, señalaron que habría sido la modelo quien dio el paso al costado en la relación y que uno de los motivos fueron “las diferencias en la convivencia” y que “tienen estilos de vida diferentes”.

Por otra parte, Latorre dio a entender que Marcelo tiene algo de mucha unión con sus hijos propios y que ella “como es tan liberal no entiende eso”. En uno de los últimos viajes a europa “ella no fue y eso también le habría molestado”, agregó.

De esta manera afirmó: “Yo creo que no se llevan mal, sino que no hay onda. Hay diferentes gustos y no había onda entre los chicos. No fluía”, dejando entrever que no hubo nada malo en la decisión, sino simplemente que algo no funcionaba.

Finalmente, Latorre dijo que "él estaba cansado de remarla" y que no habría vuelta atrás. A pesar de la buena relación de ambos, no habría sido una ruptura sino que se separaron buenos términos: "Se separaron con todo el amor de tener un hijo que aman".