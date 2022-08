Mar Tarrés cruzó a Yanina Latorre y la tildó de gordofóbica

Tras la polémica del nutricionista Alberto Cormillot, Mar Tarrés apareció en "Es Por Ahí" (América TV) para hablar del tema y apuntó fuertemente contra Yanina Latorre, a quien acusó de ser gordofóbica.

Luego de repudiar los dichos de Cormillot, Tarrés recordó el cruce que tuvo con Yanina y Cinthia Fernández en "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) por promocionar un emprendimiento de tortas durante la pandemia, ya que a su juicio, las panelistas la acusaban de ser un mal ejemplo. "No estigmaticemos a la gente por la salud...", comentó Mar en el ciclo de El Tucu López y Julieta Prandi.

Sin embargo, Yanina veía el programa desde su casa y decidió contactarse con Guido Záffora para desmentir a Tarrés: "Me escribió Yanina Latorre y lo quiero aclarar porque vos lo dijiste, ella me dice que no te discriminó jamás, simplemente que no está de acuerdo con algunas cosas que vos decís o hacés. Yo le preguntó qué es lo que es y yo te digo lo que dice Yanina: 'me parece mal que suba tanta comida, ella tendría que dar el ejemplo, no me parece bien fomentar eso, hay que hablar de buenos hábitos alimenticios'".

Mar Tarrés se alteró aún más y decidió acusar de discriminación a la panelista: "Eso que está diciendo Yanina grabalo y que salga en todos los medios... Es la gordofobia en su máxima expresión". Además, la ex participante de "Showmatch: La Academia" (El Trece) recordó su conflicto con la angelita más picante: "Ella el año pasado me cuestionó porque yo le hacía publicidad a una emprendedora que vendía tortas que se había fundido en la pandemia. 'Vos que por qué promocionás torta, salí a promocionar verduras, frutas, bajar de peso'. Primero, yo porque soy activista y responsable, no tengo que darle el tip para bajar de peso a nadie, yo le puedo causar un trastorno alimenticio a alguien si le doy mi dieta a alguien. Yo no soy nutricionista, yo no soy irresponsable""Dice que no te cuestionó, que no te mató y que te lo dijo personalmente en 'LAM', y que aceptes las opiniones de ella", respondió Záffora según la información que le pasaba Latorre, pero Tarrés no detuvo su enojo y contraatacó: "Eso es gordofobia, yo no salgo a cuestionarle a la gente flaca lo que come. A mí Yanina me mató el año pasado por promocionarle una torta a una emprendedora y ¿por qué? porque soy gorda. ¿Por qué la gente gorda no tiene derecho a comer una torta? ¿Qué se piensan? que las flacas nomás tienen derecho a comer una torta. Paren un poco, eso es gordofobia, ese es el asco que le tienen a la gente gorda. ¿Qué se piensan? ¿Que lo único que tenemos que hacer en la vida es demostrar que tenemos que bajar de peso? ¿Qué se piensa Yanina Latorre que porque ella no come una torta, yo no la voy a comer?".

Yanina Latorre le respondió a Mar Tarrés con todo

Yanina no tardó en responder a las acusaciones de Mar y en una nota de voz que le envió a Záffora por WhatsApp, la panelista expresó: "Guido explicale a Mar que está totalmente equivocada y que es una falta de respeto lo que está haciendo. No estar de acuerdo con ella, opinar distinto no es ser gordofóbica. Ella no tiene la verdad y que es la única que puede hablar del tema, y el que no es como ella, no lo puede hacer".