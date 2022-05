A través de Twitter, Madonna le envió un inesperado mensaje al Papa Francisco, en el que le pidió reunirse para "discutir algunos asuntos importantes".

"Hola (Papa) Francisco -Soy una buena católica. ¡Lo juro! Quiero decir que no juro. Han pasado varias décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible encontrarnos un día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada tres veces. No me parece justo. Sinceramente Madonna", le escribió la reina del pop al sumo pontífice de la iglesia católica.

Vale recordar que anteriormente, la artista de 63 años había demostrado su agrado al Papa argentino. ""He sido excomulgada de la Iglesia Católica tres veces. Eso demuestra que al Vaticano le importa, mucho. Las reglas son para los tontos. Por eso me gusta este nuevo Papa. Él se ve de mente más abierta", había publicado hace un tiempo la cantante.

Además, en 2015, Madonna también manifestó sus ganas de conocer a Francisco al comentar en una entrevista: "Que Dios bendiga al Papa Francisco. Debemos encontrarnos. Un plato de pasta, una botella de buen vino. ¿Tengo alguna posibilidad?".

¿Por qué Madonna fue excomulgada?

La relación entre la Reina del pop y la iglesia ha sido tensa desde hace décadas. En 1989, el Vaticano le pidió a sus fieles boicotear a la cantante por usar símbolos religiosos en un video musical.

Otro cruce fue en 2006, cuando Madonna se colgó de una gran cruz durante un show en Roma.