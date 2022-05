Luis Ventura: “Rial echaba a los que no le hacían caso” 

Luis Ventura visitó LAM y contó todo sobre su relación con Jorge Rial, lo qué pasó en los Martín Fierro con las hijas de Maradona, lo que piensa de Beto Casella y de varias figuras del mundo del espectáculo.

En uno de los momentos del programa profundizó su relación con quien fue su gran amigo durante años, Rial e indicó: “En todo lo que lo pude ayudar, lo ayudé. Nos hicimos amigos, lo ayudé cuando no tenía un mango y estaba mal”. Luego continuó: “Yo creo que pensó que la felicidad estaba en la guita, en el poder”.

En ese momento Nazarena Vélez manifestó que Rial “siempre fue agresivo con las mujeres” y Ventura afirmo que hablaba mal de las mujeres con la que luego tuvo relaciones amorosas y expresó: “Muchas veces se enojó, no le gustaban que dijera las cosas”.

“Rial me bajaba invitados”, llegó a declarar y lanzó picante: “Rial echaba a los que no le hacían caso”. En ese momento agregó: "Por ejemplo, ¿saben por qué se prohibió a Ricardo Fort de Intrusos? Yo me lo enteré porque me lo contó Ricardo Fort. Lo prohibieron porque había alguien que le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares mensuales. Entonces cuando yo firmo un contrato teatral con Ricardo, desconociendo eso, que no era para salir en televisión, alguien se enojó mucho y yo no abrí la boca durante todo un año”,

En 2014, se conoció el escándalo de la infidelidad de Luis Ventura a su mujer, Estelita, con la ex vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. En ese entonces, Luis mantenía una relación con la mujer que había dado a luz en secreto a Antonio, un hijo extramatrimonial que en aquel entonces tenía cinco años.

Pero el verdadero origen del conflicto no sólo fue la noticia de la infidelidad a Estelita, sino lo que se conoció en pleno escándalo. Luis admitió en vivo que en su momento le había pedido a su amante que abortara al bebé, una declaración que le jugó su trabajo.