Luis Brandoni dice que hay "omisiones muy graves" en 'Argentina, 1985'

Argentina, 1985 es la película nacional del año; no solo por estar preseleccionada para los Premios Oscar, sino también porque es una de las producciones más taquilleras del país y porque está causando gran repercusión en el público.

Sin embargo, no a todos les gustó la cinta y la criticaron por distintos motivos. Una de las voces en contra de la nueva película de Santiago Mitre fue nada más y nada menos que Luis Brandoni.

En diálogo con El diario de Leuco, por LN+, el actor de 82 años opinó: "Hay algunas omisiones que son muy graves, en la película no aparece la CONADEP, lo cual es vergonzoso y una falta de respeto y de reconocimiento a toda esta gente que se jugó la vida e hizo una tarea tan importante, que permitió que se pudiera hacer el juicio en la Justicia civil".

Brandoni profundizó: "Esto lo omitió la película, pareciera que la justicia militar dijo que no y de repente empezó el juicio. La tarea que enriqueció la argumentación del fiscal fue el informe de la CONADEP".

Por otra parte, el actor destacó que el fiscal Julio Strassera (interpretado por Ricardo Darín en Argentina, 1985), "era un hombre muy serio, austero y ejemplar en muchos sentidos".

Además, el artista consideró que la cinta no habla del verdadero rol que tuvo el peronismo en la historia: "Ellos querían una amnistía para los militares y no participaron de la CONADEP, se negaron todo el tiempo. Ahora, aparecen en la película como parte festiva del juicio cuando no lo fue".