Luego de los rumores de divorcio, Mauro Icardi rompió el silencio

Casi nueve meses después del Wandagate, Wanda Nara llegó al país por varios proyectos, pero en un audio que se filtró confirmó que también vino a la Argentina para comenzar los trámites del divorcio de Mauro Icardi.

Esta vez, el futbolista hizo otro movimiento en redes sociales que se contradice con la palabra de Wanda. “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se la creen”, dice la frase que compartió en Instagram. Además, etiquetó a su esposa junto a un corazón.

Los llamativos movimientos de Mauro Icardi en Instagram

Durante la madrugada de Buenos Aires y el mediodía de París, Mauro Icardi dejó expuesto un nuevo gesto en redes sociales, tal vez con el fin de reconquistar a su -todavía- esposa. Cuando ayer se acentuaron los rumores de su separación, él cambió su foto de perfil por una de él solo. Pero ahora, con el escándalo copando los titulares, volvió a elegir una con Wanda, donde se están besando en una pileta.

No fue el único paso en falso que dio el futbolista en su Instagram en el día de ayer. También posteó una foto con Wanda y la borró, además de la foto de una cámara de seguridad junto a una frase críptica: “Toma la seguridad en tu móvil”. Un mensaje que algunos usuarios interpretaron como una señal de que se agotó de que la mediática lo “controle” a pesar de que ella está en Argentina y él en Francia.

No fue el único movimiento mediático que hizo Icardi para intentar dispersar los rumores de crisis apenas horas después que comenzara a circular la versión de su separación. Mostró en su Instagram la nueva versión de sus botines con un detalle clave: llevan impregnados el nombre “Wanda 10″ en uno de sus costados, además del nombre de los cinco hijos que tiene Nara (tres con Maxi López y dos con Icardi).

El delantero, que estuvo de gira de pretemporada por Japón y luego viajó a Israel para disputar la Supercopa de Francia ante Nantes, se encuentra nuevamente en territorio francés porque el sábado su equipo debutará en la Ligue 1 ante Clermont como visitante desde las 16.00.

Wanda Nara se va a divorciar de Mauro Icardi: lo confirmó en un audio privado que se filtró

Este miércoles en LAM (América) dieron a conocer un audio privado en el que Wanda Nara confirma que le pondrá fin a su matrimonio con Mauro Icardi. “Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, se la escucha decir en la grabación que le envío a una empleada. Y remarca: “Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.