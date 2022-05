Luciana Salazar denunció a Martín Redrado por "abuso sexual"

La modelo y ex vedette Luciana Salazar fue noticia en la últimas horas luego de denunciar por abuso a su ex pareja Martín Redrado. La mediática habló en Socios del Espectáculo y contó la noticia que dejó sorprendido a todo el panel.

En este sentido contó en el móvil: "Redrado les miente a todos. A mí me buscó cuatro veces. Y digo la palabra 'abuso' porque me lo dijo Mariano Cúneo Libarona que una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar... y tengo pruebas. Pero no lo denuncié porque no busco el escandalo".

Salazar publicó una serie de stories en contra del economista y dijo que quería "tapar" algunas noticias: "Para que no se hable de lo importante que se viene". Además, Luciana también se refirió a las "fake news" con las que se encontró en varios portales durante las últimas horas. "Inventándome un novio que no es, por un lado novios que no son, por el otro lado casamientos".

Asimismo, la modelo lanzó: "Nada me sorprende del gran simulador que dicen se hace autobombo en los medios sobre un posible cargo político", y concluyó: "Al hombre de paja se le viene una semana con novedades en la justicia. Los que saben de acciones y derecho comercial lo van a entender muy bien".

La pareja se separó a principios del 2018, pero año a año crece la polémica en la relación, debido a que según periodistas "hay secretos" que todavía no salen a la luz. En un momento, se dijo que Redrado "sería el padre de Matilda", noticia que luego fue desmentida por la modelo. Luego se conoció que ambos tendrían un contrato que, a pesar de que "no se conoce hasta el momento", en el mismo, el economista esta obligado a pasarle dinero.

Ante estas situaciones, Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo informó que Luciana Salazar podría embargar por incumplimiento de contrato a Martín Redrado y también radicaría una denuncia penal contra el economista.