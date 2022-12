Los Rolling Stones harán un concierto virtual con invitados de lujo

The Rolling Stones anunció que presentará un concierto virtual con experiencia inmersiva en 2023 para presentar su nuevo disco de estudio GRRR Live!, un show grabado en el marco de la gira 50 & Counting.

Según informaron los medios, The Black Keys, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Gary Clark Jr y John Mayer serán algunos de los artistas de lujo que estarán en el lanzamiento.

En el concierto, la banda tocó algunos de sus principales hits como It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y (I Can't Get No) Satisfaction.

El espectáculo se celebrará el 2 de febrero de 2023 y los boletos tienen precios desde los $47.000, con el merchandising oficial tiene un costo de $167.000.

El novedoso show incluye "tecnología de transmisión en vivo global de Kiswe" que permite que el público pueda enviar videos mientras escucha las canciones de los Rolling.

Las entradas para la experiencia del concierto virtual están disponibles en rollingstonesnewark.com. El disco también estará disponible en tres vinilos en blanco y negro.