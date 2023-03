MasterChef debutó con un éxito total en la pantalla chica y el primer capítulo tuvo picos de 25 puntos de rating.

Esta edición es conducida por la mediática Wanda Nara, al tiempo que los jueces de cocina que determinan quien ingresa al certamen, como también, quien logra cumplir los objetivos en cada instancia, sigue siendo el trío integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Dentro de la conformación del elenco de participantes que han ido pasado en estos dos programas, de esta edición 2023, hubo dos participantes que hasta el momento han logrado emocionar hasta las lágrimas a los jurados y también a gran parte del público.

Una de ellas fue una mujer cordobesa de 44 años llamada Gabriela. La participante detalló que trabaja de lunes a viernes, como empleada doméstica y los fines de semana se dedica a preparar y vender productos dulces y artesanales.

Al preparar su plato y exponerlo ante los jueces de cocina, Gabriela dio detalles de la elección de su menú y de los motivos que la llevaron a estar presente en el certamen televisivo. Los detalles de su historia generaron una gran conmoción en todos los que la estaban observando.

Gabriela se presentó ante el jurado con una receta tradicional, pero con una carga emotiva muy importante. “Voy a preparar unas albóndigas con puré de mi abuela. No creo que vaya a salir con el mismo sabor, pero son las que ella nos preparaba”, dijo con orgullo.

“Me motiva mucho hacerlo. No lo hago por el precio, lo hago porque me gusta. La cocina para mí lo es todo”, expresó la participante.

Durante la preparación del menú, la mujer compartió que su primogénita fue quien la animó a participar en el programa para que pudiera recuperar su pasión perdida. Todo se tornó más dramático cuando Gabriela reveló que tuvo afrontar el fallecimiento de su hija.

“Perdí a mi hija Lucía y con ella se fue toda mi felicidad y alegría. Calculo que a muchos que perdieron un hijo les pasó lo mismo. Ella se llevó gran parte de mi alma y necesito recuperarla”, dijo la participante con lágrimas en los ojos.

“Todas las instancias que pasé a este momento fueron muy agradables. Creo que con esto estoy más que satisfecha y mi corazón y mi sonrisa está en mi vida de nuevo. Así que les agradezco, espero que les guste. Lo hice con mucho amor”, reveló la cordobesa antes de enfrentarse a la evaluación del jurado.

“Son una bomba las albóndigas y el puré. Me lo llevaría todo a casa. Tenés un sí”, dijo Germán, mientras que su compañero sumó: “Este plato pone al alma feliz. Es familia, tradición y mesa. Otro sí”.

“Ya está. Sos un fiel reflejo de que este oficio que tanto amamos los tres y muchas personas sanas y nos da alegría para seguir día a día. Ahora todo es alegría”, dijo Betular que le entregó el famoso delantal blanco. Al final, los cocineros la alentaron a seguir.

Otras de las participantes que también emocionó hasta las lágrimas al jurado y gran parte de la audiencia que escuchaba atentamente su relato, fue Belén.

La mujer de 31 años y mamá de 4 hijos, contó que su pasión por la cocina radica en una dura carencia alimentaria que le tocó vivir en su niñez.

“Quería estudiar cocina pero después dejé con los niños y todo. Hago cuadros, campañas y un poquito de todo”, comenzó exponiendo Belén.

“De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y amo comer”, narró la joven mamá de 4 hijos.

Después de su presentación, la concursante les sirvió a los chefs un plato de pollo al verdeo, pero recibió una crítica negativa por parte de Damián Betular. Él explicó que, aunque entiende que hay mucha presión y nerviosismo en juego, “el plato es lo que define el resultado final”, y para él, el plato de la concursante no cumplió con los estándares requeridos.

Por otro lado, Donato aprobó el menú, señalando que, aunque hay espacio para mejorar; “el plato demostró el cariño y honestidad” destacó, mientras elogió el sabor de la papa y le otorgó un "sí" a su continuidad.

Mientras que el que definió fue Martitegui y sentenció: “Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que vos te merecés esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí”, fue así que Belén quedó dentro de los integrantes del certamen de MasterChef.