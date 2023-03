Los perros le comieron el maquillaje a Julieta de Gran Hermano: "Los voy a matar"

A poco de que finalice Gran Hermano se viven momentos de extrema tensión en la casa. Julieta fue protagonista esta vez de un comentario desafortunado que fue criticado en redes sociales, ya que estuvieron involucrados los perritos: Caramelo y Mora.

Todo comenzó cuando Camila y Disney se encontraban cocinando "ñoquis" y aprendiendo a amasarlos, cuando la ex diputada se preguntó dónde estaban los más pequeños de la casa que no los veía cerca. En ese momento decidió ira buscarlos y los encontró en el cuarto. A pesar de que ellos intentan que los cuartos estén cerrados, en esta ocasión, estaban abiertos y tanto Caramelo como Mora se habían portado mal. La morocha encontró en el piso mordido un maquillaje y decidió ir a la cocina para consultar de quién era.

"Uy miren, ¿de quién es esto?", preguntó Romina, acto seguido Julieta se acercó y pegó un grito en el cielo al darse cuenta que, los cachorros le habían comido el maquillaje. "No, los voy a matar a estos perritos, me comieron todo Romi. No los tenía así", exclamó Julieta con desesperación y enfurecida.

Luego Romina le aclaró a su compañera: "Estaba la puerta del cuarto otra vez abierta", dejando entrever que la responsabilidad era de ellos por haber dejado la vía libre.

Julieta se angustió y la voz se le quebró del enojo hacia los pequeños cachorritos y dijo: "No me va a alcanzar para nada esto", mientras la ex diputada intentó calmarla asegurándole que no faltaba nada para que termine el reality, por lo que podía utilizarlo solo en las galas principales.

El hecho se volvió viral en redes sociales y muchas personas la criticaron por su trato hacia los perritos que todavía son bebes. Teniendo en cuenta que luego de salir de la habitación, no se dio cuenta y pisó a uno de ellos.