Los estrenos destacados para ver este fin de semana en streaming

Si no sabes qué ver este fin de semana en tu plataforma de streaming favorita , te vamos a ayudar a decidirte. Te seleccionamos los títulos más destacados que sí o sí deberías ver en caso de que tu plan de finde pase por sentarte plácidamente en el sofá de casa y disfrutar de una buena serie, película o documental. Tomá nota

HBO Max

La Casa del dragón

De nuevo nuestra apuesta en HBO va para La Casa del dragón y su capítulo 4. La serie, spin-off de Juego de Tronos, lanza todos los domingos por la noche su nuevo capítulo y con el cuarto no hace más que confirmar que el título mantiene la calidad y la vara muy alta. “King of the Narrow Sea”, el capítulo 4 de House of the Dragon, podrá verse este domingo 11 de septiembre a las 22 por HBO Max. El episodio comenzará con un breve salto en el tiempo, ya que en el adelanto del episodio se pudo ver como el hijo del rey, Aemon, ahora tiene tres años y su tío ha regresado victorioso de Stepstones con una especie de corona en la cabeza.

Amazon Prime Video

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Este viernes Prime Video regresa a la Tierra Media con el estreno del tercer capítulo de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Ambientada miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos, la serie inspirada en los escritos de Tolkien está siendo uno de los eventos seriéfilos del año. "La serie arranca en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido", reza la sinopsis oficial de la ficción

Netflix

Como ocurre todas las semanas, Netflix renueva su catálogo y continúa apostando por los géneros que más cautivan a sus suscriptores agregando nuevas series y películas ideales para disfrutar durante el fin de semana.

A continuación repasamos los mejores estrenos de Netflix para ver este fin de semana:

Cobra Kai - Temporada 5

La temporada 5 de la divertida secuela de la saga Karate Kid ya se encuentra disponible en Netflix. Esta nueva entrega cuenta con 10 capítulos de unos 40 minutos de duración.

En esta nueva entrega, Terry continuará expandiendo Cobra Kai mientras que Daniel y Johnny intentan recuperarse tras la derrota en el torneo de All Valley y planean su venganza. Además, habrá que ver qué sucede con Miguel, quien viajó a México para buscar a su padre.

La serie está protagonizada por William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Martin Kove, Tanner Buchanan, Mary Mouser, entre otros.

Sin aliento

Película francesa de 2022 que llegó este viernes a Netflix. "Roxana Aubrey decide dejar sus estudios y escapar de su vida en París para tomar un curso de buceo libre en el sur de Francia. Rápidamente se ve arrastrada a una vida que alcanza nuevas profundidades gracias al peso del descenso de un océano", indica la sinopsis del filme.

La cinta fue dirigida por David M. Rosenthal y está protagonizada por Camille Rowe, César Domboy, Zacharie Chasseriaud, Hassam Ghancy, Sofiane Zermani, Laurent Fernandez, entre otros. Tiene una duración de 100 minutos.

Final del camino

Película de 2022 que se estrenó este viernes en Netflix. "Brenda acaba de enviudar y, tras perder su trabajo, se traslada con su familia a la otra punta del país para empezar una nueva vida. En el desierto de Nuevo México, privados de toda ayuda, deben aprender a defenderse cuando se convierten en el objetivo de un misterioso asesino", indica la sinopsis del filme.

La cinta fue dirigida por Millicent Shelton y está protagonizada por Queen Latifah, Beau Bridges, Ludacris, Frances Lee McCain, Jesse Luken, Keith Jardine, Tabatha Shaun, Travis Hammer, entre otros. Tiene una duración de 89 minutos.