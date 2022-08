Lizy Tagliani quiere ser mamá y ya tiene nombres decididos

Con 51 años y un noviazgo cada vez más fortalecido con Sebastián Nebot, Lizy Tagliani vuelve a soñar con ser madre y, en una entrevista, dio detalles de cómo desea tener a sus hijos y qué nombres quiere ponerle.

La humorista aclaró que, con su novio mendocino, "nos vamos a vivir juntos". "Creo que a mediados de agosto nos entregan la casa", avisó.

Y mientras analizan fechas para casarse, Tagliani planea agrandar la familia. "Es un proyecto, estoy averiguando y viendo posibilidades, puede ser adopción o de otra forma. Sebas me habló bastante del tema y la verdad que eso me dio más ganas, pero es un proceso que recién empieza", contó la chaqueña en una entrevista televisiva.

"Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad", reflexionó Lizy, quien también avisó que le pidió consejos a Marley sobre la paternidad.

Por otra parte, aseguró que incluso tiene nombres pensados. "No juego con nombres, ya los tengo decididos, por lo que su opinión no cuenta. Si es nena se va a llamar Celestina, como mi mamá, y si es varón Jaime, porque me encanta el nombre", reveló.