Lista definitiva: estas son las mejores series del 2022

Aunque es difícil predecir con certeza cuáles fueron las mejores series del 2022, hay algunas que llamaron la atención de la crítica especializada y han logrado calificaciones sobresalientes en la página Rotten Tomatoes. Una de ellas es Peacemaker de HBO Max dentro del Universo DC, que se ha convertido en una de las series más populares del año y ha sido elogiada por su trama interesante y su excelente ejecución.

Es importante tener en cuenta que una calificación alta en Rotten Tomatoes no siempre es un indicador de que una serie será necesariamente la mejor, sino más bien una guía para ayudar a decidir si vale la pena darle una oportunidad o no. No obstante, es una buena forma de evaluar la reacción general del público hacia una serie y puede ser útil a la hora de elegir qué ver.

Es cierto que la lista de las mejores series del año puede cambiar, pero hay algunas que dejan una huella duradera y tienen historias que no podemos olvidar. Estas son las series que nos hacen esperar ansiosamente por nuevas temporadas y que nos hacen sentir conectados con sus personajes y sus tramas.

Te dejamos algunas de las series que marcaron tendencia en este 2022 y que estamos esperando ansiosamente el próximo año (en el caso de que no hayan finalizado o fueran canceladas).

The Rings of Power (Amazon Prime)

La serie de Lord of the Rings es espectacular, está llena de aventuras, una protagonista que ya conocíamos (aunque es muy diferente aquí) y escenarios que de dejan sin palabras, y originalmente llegó a Rotten Tomatoes con un 100%, esa calificación ha bajado mucho debido a las críticas racistas de la serie, pero eso no cambia el hecho de que es una de las mejores del año.

Cobra Kai, temporada 5 (Netflix)

Los críticos dicen que la temporada 5 de Cobra Kai es tan buena, divertida como las anteriores y más loca (en buen sentido). Aquí, Johnny y Daniel enfrentan a viejos enemigos con la ayuda de buenos amigos de su pasado, además de que sigue siendo un viaje emocional para ellos y el resto de los personajes.

The Bear (Hulu)

Esta serie con Jeremy Allen White (de Shameless) fue una de las más comentadas del año y, para mucho, es también la mejor. La serie sigue a un joven chef que está iniciando su camino en el complicado mundo de la alta cocina, pero esto se interrumpe cuando regresa a Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia.

Better Call Saul, temporada 6 (Netflix)

La serie con Bob Odenkirk tiene un total de 39 nominaciones a los Emmy y se sigue poniendo mejor. Esto comenzó como un spin off de Breaking Bad, donde podemos ver a un abogado que no tiene un muy buen compás moral y que está decidido a alcanzar el éxito de cualquier forma, que eventualmente lo lleva a trabajar con todo tipo de criminales (y a tomar el nombre de Saul Goodman).

Heartstopper (Netflix)

Esta serie (con un cameo de Olivia Colman) es una historia de amor adolescente y LGBT que te va a devolver la fe en la humanidad. La historia sigue a Charlie y Nick (Joe Locke y Kit Connor), quienes forman una inesperada amistad, pero pronto descubren que lo que sienten por el otro es mucho más fuerte, y deben aprender a entender esos sentimientos.

Barry (HBO Max)

Bill Hader protagoniza esta comedia negra que va por su tercera temporada. Barry es un asesino a sueldo que es contratado para realizar un trabajo, pero este lo lleva a terminar en una clase de actuación, donde descubre que esta podría ser su verdadera pasión y que recibir aplausos se siente mejor que matar personas.

Raised by Wolves (HBO Max)

Creada por Ridley Scott, esta serie estrenó su segunda temporada este año y con eso se llevó el 100%. La historia sigue a dos androides llamados Padre y Madre, quienes reciben la tarea de criar a un grupo de niños humanos en un planeta lejano, después de que la Tierra queda destruida por la guerra. Pronto descubren que los niños no son los últimos, hay un arca que transporta a los sobrevivientes de un grupo religioso extremo y existe una profecía sobre un niño que puede ser la última esperanza para salvarlos a todos.

Peacemaker (HBO Max)

Por alguna extraña razón, a esta serie no le dieron el 100% de calificación (tiene 96%), pero eso no importa, ya que es una de las series más exitosas de HBO Max de este año y ya se confirmó su segunda temporada. Todo esto comienza cuando Peacemaker despierta en el hospital después de los eventos de The Suicide Squad, y es “recolectado” por John Economos, Emilia Harcourt y un equipo de agentes que deben trabajar juntos para detener una invasión secreta de extraterrestres que quieren dominar a la humanidad.

Severance (Apple Tv+)

Esta serie llegó a la plataforma con 100% de calificación y después bajó a 95%, se trata de la nueva serie de Apple Tv+ con Adam Scott y Christopher Walken. La historia sigue a Mark, un hombre que lidera un equipo de oficinistas que aceptan ser implantados con un chip que separa recuerdos del trabajo de los de su vida personal, para que no puedan pensar en ellos cuando están trabajando o en casa. Pero, cuando un misterioso colega aparece fuera del trabajo, Mark comienza a darse cuenta de que hay un secreto que no puede recordar y empieza a hacer todo lo posible para descubrir la verdad de lo que pasa en su oficina.