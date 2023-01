Lionel Messi le acercó un regalo a Mirtha Legrand: qué es y a qué lo destinará la diva

Mirtha Legrand está en Mar del Plata, con la intención de relajarse. Ante las preguntas de los periodistas, la diva de los almuerzos aprovechó para despejar dudas sobre su futuro en la televisión, al tiempo que contó que recibió un regalo muy especial por parte de Lionel Messi. "Me llamó su mamá, no sé cómo consiguió mi teléfono. Me dijo que me admiraba mucho, pero al principio pensé que me tomaban el pelo".

Luego, según sigue diciendo la conductora, se le ocurrió una idea junto a Claudia, del hotel Costa Galana: "¿Qué pasa si le pedimos una camiseta para rematar?". La propuesta de Mirtha tiene que ver con la gran gala benéfica que se dessarrollará este lunes 30 de enero en el Salón Real del Hotel Costa Galana, con el fin de recibir a diferentes personalidades y, así, recaudar fondos para el centro de Salud Público de Mar del Plata.

“Conseguí la camiseta de Messi autografiada, para rematar. Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama, me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’ y yo creí que me tomaban el pelo”, relató la conductora.

Mirtha Legrand consiguió la camiseta con la firma original del capitán de la selección argentina. Con un brote de felicidad en su rostro, contó que “la vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”.

La diva asistió también a una función de la obra "39 Escalones", la obra que protagonizan Facundo Arana, Guillermina Valdes, Freddy Villarreal y Maximiliano de la Cruz. Allí, celebró la obra y contó, al finalizar la misma, que viajará a Buenos Aires la semana que viene.