'Lightyear' anticipa su estreno con un nuevo tráiler

El próximo 17 de junio llega a los cines Lightyear, la película que explorará la historia detrás del famoso guardián espacial que todos conocemos. El filme que explorará el aspecto más realista del famoso juguete aparecido en Toy Story en 1995. La película buscará brillar con luz propia dentro de las cintas de Pixar, ofreciendo una historia en el espacio protagonizada por Chris Evans como el comandante galáctico.

Hoy salió a la luz un nuevo adelanto del film protagonizado por Chris Evans y dirigida por Angus MacLane , donde Buzz explica que han estado abandonados en un planeta durante un año, buscando la manera de explorar el universo y expandir los límites de la humanidad:

'Lightyear' presentará a Buzz en su primera película en solitario. "En Toy Story apenas se vislumbraba la historia de este Guardián Espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. ¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear? Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear y yo quería ver esa película. He tenido la suerte de hacerlo realidad", ha explicado Angus MacLane, el director, que ha querido ahondar en el trasfondo de este juguete de acción en la ficción. MacLane, que dirigió Buscando a Dory, contará con un guion de los creadores de Toy Story, Wall-E, Monsters Inc. y Up.

En el nuevo tráiler, Buzz explica que han estado abandonados en un planeta durante un año, buscando la manera de explorar el universo y expandir los límites de la humanidad. Lightyear, que busca continuar con la tendencia del estudio de presentar grandes películas de animación que ahonden en el lado más emocional y sean entretenidas, ha sido polémica por haber incluido besos de personajes del mismo sexo, que habrían sido eliminados del montaje para luego ser readmitidos tras las presiones del colectivo y un sinfín de historias filtradas por trabajadores de Pixar.