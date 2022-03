Las redes se preocupan: qué le pasa a Maria Valenzuela

En las últimas horas la actriz se filmó contando la difícil situación que vive luego de un tratamiento que se realizó con un odontólogo, motivo por el cual tuvo que dejar de comer. Ante esta situación cientos de personas salieron a decir que en realidad la famosa necesita ayuda.

También a través de sus historias de Instagram, la actriz entró en detalles y aclaró: “Para aquellos que no entendieron. Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda pero masticar un bocado me lleva 20 minutos".

Lo que preocupó a la gran cantidad de personas que mencionaron su nombre en redes es que la conocida mujer podría también estar pasando un difícil “momento psicológico”.

Detalles

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer”, comenzó explicando

Así agregó: “Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó. Luego, la actriz se mostró preocupada por su salud y se dirigió al odontólogo: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”.