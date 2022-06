Se viralizaron las fotos "hot" de Dani la Chepi en la clínica

Dani La Chepi contó que hace un tiempo, le detectaron una anomalía sospechosa y que por ese motivo debían realizarle una punción para obtener una muestra y mandarla a analizar.

En diálogo con Paparazzi, Dani La Chepi habló sobre la delicada situación y detalló: "No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano".

El tema es que la rubia esta vez hizo unas fotos hot en la habitación del Hospital y se volvieron virales: "¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe", escribió la artista junto a una seguidilla de imágenes donde se la ve solamente con una bata.

De esta manera, este martes 21 de junio la mediática fue sometida finalmente a la operación y no dejó de bromear ni un momento.

Si bien le puso la mejor onda, indicó que se tomó la noticia con suma responsabilidad y expresó: ""Es una serie de Netflix mi vida. Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas".