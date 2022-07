Lali se reunió con la nena mendocina que sufría bullying

En medio de su gira por Argentina, donde está presentando 'Disciplina Tour', Lali Espósito se encuentra en Mendoza y se hizo un tiempo para conocer personalmente a la nena de Tupungato que sufría bullying.

A mediados de abril, una tía de la menor, decidió sacar a la luz un video donde la niña llora ante cámara por las reiteradas burlas que le propinan sus compañeros, por lo que su historia se hizo conocida y llegó hasta la artista que la apoyó públicamente y además, la invitó a su show.

Fiel a su palabra y de paso por la provincia, la actriz y cantante se reunió con la niña: "Está muy contenta mi hija, te amo Lali, sos un genia por cumplirle el sueño a mi hija", manifestó el padre de la nena en las redes sociales, refiriéndose al encuentro que se concretó este viernes pasado.

El mensaje de Lali

El pasado 19 de abril, Lali le envió un video luego de que se conocieran imágenes de la pequeña llorando y diciendo no querer ir más a la escuela, por la constante burla que recibía por parte de sus compañeros.

"Este video es para mi amiga hermosa Agustina… Yo no sé si vos me conoces, pero yo a vos sí. Digo amiga porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estas en Mendoza y yo en Buenos Aires, bueno ahora en España, pero soy de Buenos Aires y quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando de que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. Me lo dijo tu mamá".

"No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere. Mirá la gente que tenés alrededor, yo me estuve enterando de todo, yo también te quiero decir que te quiero que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y bailes".

"Te quería invitar a uno de los shows en Buenos Aires, a uno de mis conciertos con tu mamá para que vengas a pasarla bomba como mereces, como las reinas merecen; pasarla bien, bailar y divertirse".