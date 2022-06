Lali invitó a su show a una nena que vendía dibujos para ir a verla

Cuando Zaira, una nena de 9 años, se enteró que Lali Espósito iba a presentarse en Mar del Plata el 16 de julio, comenzó a vender a $10 "bolsitas" con dibujos para colorear a la salida de su escuela.

La idea de la pequeña era reunir la plata necesaria para poder comprar la entrada para el recital que dará su cantante preferida en su ciudad. "Estoy vendiendo dibujitos imprimidos para juntar para una entrada", publicó en sus redes sociales la pequeña.

La campaña de la niña se hizo viral y llegó hasta la mismísima Lali, quien no dudó en invitarla al espectáculo. Además, la artista dijo que quiere conocer a su pequeña fanática.

"¡Wow! Acabo de ver esto. Qué emoción tan grande su esfuerzo y su amor! Será bienvenida a mi show. Muero por darle un abrazo a Zaira. Acá a disposición para todo", expresó la actriz y cantante que realizará varias fechas en el marco de su Disciplina Tour.

Hasta el momento, Zaira había vendido 290 dibujos e iba a ampliar el negocio comercializando ilustraciones del abecedario y las tablas de multiplicar.

¿Quién es la nena fanática de Lali Espósito?

Zaira tiene 9 años, vive en Punta Mogotes y toma clases de canto y teatro en el Teatro Corrientes, donde también comercializa sus dibujos.

Su mamá, Judith, contó en una entrevista con un medio de Mar del Plata: "Cuando vi el precio de las entradas, le expliqué a Zai que iba a ser muy difícil que podamos ir. El único que tiene trabajo es mi marido y tenemos cuatro chicos. Además, son tres las entradas que deberíamos comprar en caso de ir: una para ella, otra para su hermanita y otra para el papá o para mí, ya que no pueden ir solas".

"Le expliqué las dificultades y ella, en su inocencia, me dijo que podía pedir prestada una impresora y vender los dibujitos. Le dije que sí, para que por lo menos se quedara con la sensación, si no llegaba a juntar la plata, de haberlo intentado. No puedo creer lo rápido que se viralizó todo y lo que es capaz de hacer Zai por cumplir su sueño", añadió.